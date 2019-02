El detalle del Príncipe Harry con Meghan por San Valentín, duramente criticado Un romántico gesto que ha costado 32.000 euros a la corona y, por tanto, a los contribuyentes

ABC

No hay duda de que el Príncipe Harry está muy enamorado de su mujer, con la que no hace ni un año que se dio el «sí, quiero» en la Capilla de San Jorge de Inglaterra ante la atenta mirada de millones de curiosos. Han protagonizado una de las historias de amor más pomposas y mediáticas de los últimos tiempos. No es extraño, contaban con todos los ingredientes: ella, una guapísima y afamada estrella de Hollywood y él, un miembro de la Familia Real británica.

Su primer San Valentín como marido y mujer no iba a ser menos, pese a que el nieto de la Reina Isabel de Inglaterra en esa fecha tan señalada se encontraba por compromisos oficiales en Noruega a más de 2.000 kilómetros de distancia de Meghan Markle. Durante su visita, el Príncipe Harry posó en un iglú desde la ciudad de Bardufoss con unas imágenes de fondo de la gran boda, velas e, incluso, música de ambiente. Todo muy natural.

Esta no fue la única sorpresa para Meghan que, en varias ocasiones, ha asegurado que le gusta mucho esta fecha. El Príncipe Harry no dudó en coger un jet privado para llegar a cenar con su pareja, sin esperar al resto del equipo que volaba después en otro avión. Un romántico gesto que ha costado 32.000 euros a la corona y, por tanto, a los contribuyentes. Muchos medios ingleses no han dudado en mostrar su enfado tras salir a la luz la noticia publicada esta mañana en el diario «The Sun».

Una indignación que recuerda a la que protagonizó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando utilizó un avión Falcon 900B del Ejército del Aire para desplazarse a Castellón en una jornada - en la que se reunió apenas 45 minutos con el presidente de la tercera comunidad autónoma de España sin que trascieran novedades- y que culminó con la asistencia a un concierto de «The Killers» fuera de la agenda oficial.