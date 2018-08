La despedida de Rose McGowan a Asia Argento: «Sé la persona que desearías que Harvey Weinstein hubiese sido» La actriz ha revelado que su novia, Rain Dove, era la destinataria de los mensajes de Argento que publicó «TMZ» hace unos días. McGowan la animó para que fuera a la policía y la denunciara

Rose McGowan, una de las precursoras del movimiento #MeToo contra Harvey Weinstein junto con Asia Argento, ha roto su silencio tras las acusaciones hacia Argento por abusos sexuales al actor Jimmy Bennett en 2013, cuando éste era menor de edad.

La actriz ha pedido a Asia Argento que haga «lo correcto» después de asimilar las informaciones publicadas por «The New York Times» el pasado 20 de agosto, donde afirmaban que Argento mantuvo relaciones sexuales con Bennett cuando tenía 17 años y después le pagó 380.000 dólares para llegar a un acuerdo y silenciar lo ocurrido. «La razón por la que no he publicado un comunicado antes es porque me siento francamente humillada por este hecho. He tenido que dar un paso atrás y darme cuenta de que en mi propio activismo al mismo tiempo que tengo que luchar con pasión, tengo que evolucionar», ha comentado McGowan en un comunicado.

En el escrito McGowan ha destacado su apoyo a Bennett y ha asegurado que, desde que fue consciente del escándalo de Argento se ha distanciado de ella, una amistad que estrechó con ella el año pasado al compartir la experiencias #MeToo de las acusaciones contra Harvey Weinstein. «Lo que ha sido duro -ha explicado McGowan- ha sido la conmoción al darme cuenta de que todo lo que defendía el movimiento #MeToo podía estar en riesgo».

McGowan conoció parte de la historia de Bennett en los días posteriores al suicidio de Anthony Bourdain, el novio de Argento, el pasado mes de junio. McGowan se volcó en ayudar a su amiga a superar el duelo, y fue entonces cuando Argento le contó que «había estado siendo extorsionada por una gran cantidad de dinero todos los meses por alguien que le estaba haciendo chantaje con una imagen provocativa». «Nadie sabía quién era el extorsionador. Ahora sabemos que puede ser una referencia para este caso», ha comentado McGowan.

Por otro lado, McGowan ha aportado un nuevo personaje a esta ecuación, su novia, Rain Dove, la modelo con la que mantiene una relación. Al parecer, Argento le dio nuevos detalles sobre su relación con Bennett: «Asia declaró que había estado recibiendo fotos de Jimmy desnudo desde que tenía 12 años. Asia mencionó en esos mensajes que no hizo nada después de recibir las imágenes. Ni reportarlo a las autoridades, ni a los padres, ni bloquear a Jimmy en las redes sociales. Ni siquiera un simple mensaje ‘No me mandes esas fotos'. Son inapropiadas». [Haz clic aquí para leer «Los mensajes que dejan en evidencia a Asia Argento»]

Esos mensajes, donde Argento le contaba a Dove estas informaciones, son los que publicó hace unos días «TMZ» y que han hecho que el caso de Argento de un vuelco y que propiciaron su expulsión del programa «Factor X» de Italia. McGowan apoyó a Dove en todo momento y fue quien la animó a dar esa información a la policía.

«Es triste perder a una amiga, pero lo que es más triste todavía es lo que le ha pasado a Jimmy», añadía McGowan. Y sentenció: «Asia eras mi amiga. Te quería. Has arriesgado mucho apoyando el movimiento #MeToo. Espero que encuentres tu camino a través de un proceso de rehabilitación. Cualquiera puede ser mejor, espero que tú puedas también. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa. Deja que la justicia siga su curso. Sé la persona que desearías que Harvey hubiese sido».

Argento, por su parte, ha negado cualquier acusación de abusos sexuales. Respecto a las informaciones del pago de 380.000 dólares al extorsionador, Argento ha declarado que ese pago lo realizó su novio con el fin de apaciguar la situación y ayudar económicamente a Bennett.