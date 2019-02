El desorbitado coste del viaje de Meghan Markle: de los 220.000 euros de avión a los más de 130.000 de hotel La Duquesa de Sussex celebró su «baby shower» con un viaje de cinco días a Nueva York

Si el gesto romántico del Príncipe Harry por el día de San Valentín había copado más de un titular por el coste del avión de vuelta para llegar a tiempo para cenar con Meghan Markle, el gasto de la Duquesa de Sussex en su viaje a Nueva York, será aún más polémico.

La mujer del nieto de la Reina Isabel II no ha escatimado en gastos a la hora de celebrar su «baby shower» en la ciudad de los rascacielos con sus amigas, entre ellas, Serena Williams, Amal Clooney, Jessica Mulroney, Abigail Spencer, Gayle King y Lindsay Roth.

Precisamente barata no ha salido su escapada de cinco días. Medios ingleses calculan que rondaría el medio millón de euros. Tan solo el avión de ida y vuelta ha salido por 220.000 euros, a los que hay que añadir los coches, de los que el «Daily mail» asegura que fueron «extremadamente lujosos», que la desplazaron por Nueva York.

Las cinco noches en una suite de una sola habitación en el hotel The Mark, el más caro de la Gran Manzana, han costado más de 11.000 euros. Para las dos última noches, en la que en la última se celebró la «baby shower», alquilaron el penthouse, cuyo coste, según la citada publicación, fue de cerca de 130.000 euros. La habitación más cara de Estados Unidos. Para amenizar la velada contrataron al arpista Erin Hill, que costó 550 euros.

A todo ello habría que sumar las dietas durante los cinco días de la estancia, además del coste de los guardaespaldas que no dejaron ni a sol ni a sombra a Meghan Markle. Esta seguridad contratada ascendió a 12.000 euros. Aunque Buckingham Palace lo calificó como un viaje «estrictamente privado», parece que no ha gustado mucho a los británicos que ya están resentidos por la carísima boda de 32 millones que celebraron hace no menos de un año.