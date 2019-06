Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: unicornios, una noria y mucha seguridad La boda comienza a las 17.00 horas en la Catedral de Sevilla. El convite se celebrará en la finca del futbolista, donde los invitados accederán con un tatuaje numerado

Pilar Vidal Actualizado: 15/06/2019 00:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pilar Rubio (41 años) y el futbolista Sergio Ramos (33) se dan el «si ,quiero» hoy a las 17 horas en la catedral de Sevilla. No será en el altar mayor, sino frente a la Virgen de los Reyes patrona de la ciudad que los novios han adornado de una forma especial. La entrada no será por la puerta principal, tal y como reza en la invitación, sino que los invitados tendrán que acceder a través de la Puerta del Principe justo delante del Archivo de Indias. Los vestidos son una de tantas incógnitas de la celebración. Se apuesta a que la novia realizará hasta cuatro cambios. Para el maquillaje ha confiado en Vicky Marcos, aunque las Yebenes han hecho la puesta a punto de los cutis nupciales.

A las invitadas se les ha pedido expresamente que no utilicen los colores rosa, rojo, verde y el naranja, se supone que para no competir con la novia. Ellos vestirán el clásico chaqué. La novia llegará al altar del brazo de su padre y sus tres hijos Sergio Jr. (4), Marcos (3) y Alejandro, de un añito, que ejercerán de pajes. De la ceremonia pocos detalles más se conocen, sólo que seguro será emotiva porque los pequeños de la familia van a tener un papel protagonista más allá de llevar las arras.

Una vez terminada la ceremonia una flota de autobuses de lujo trasladarán a los invitados a la finca La Alegría a media hora de la capital hispalense y propiedad del futbolista. Sus 44 hectáreas se han convertido en una especie de Neverland ( el rancho que tenía Michael Jackson). Desde el exterior ya se visualiza una enorme noria gigante, un auto de choques y un poblado indio completo. Todo según fuentes cercanas a la organización para que se diviertan los invitados tras la cena que servirá el tres estrellas Michelin, Dani García. Todo el show nupcial lleva el sello de identidad de «La Puta Suegra» la empresa catalana que ya ha organizado las bodas de otras parejas famosas. Para esta, tal y como pone en la invitación, es muy importante la seguridad por lo que han distribuido tatuajes de estrellas entre los invitados. Algunos hablan de unicornios, quizás porque se han alternado estrellas con el fantástico animal que es el hashtag de la celebración para subir las instantáneas. No sabemos cuáles ya que requisarán los móviles a la entrada y solo podrán usarse en una zona habilitada en la finca y alejada de la celebración para preservar la intimidad de los asistentes. Que no es lo mismo que guardar la exclusiva como se ha dicho ya que la pareja no ha vendido nada. Distribuirán material oficial a los medios y han pedido que no se les haga regalos y se done todo a UNICEF y la Asociación Piel de Mariposa a través de la cuenta bancaria «Boda Unicornios».

Lista de 500 invitados

Llevamos varios días escuchando quinielas sobre quiénes asistirán a la boda como invitados. Entre los que más suenan o al menos muchos sueñan, es David Beckham y su esposa Victoria. Algo que algunos aún se resisten a creer. Sí estarán parte de la plantilla del Madrid y de la selección Española, incluido Florentino Pérez o Pablo Motos y parte del equipo de «El Hormiguero» donde la novia colabora. Naty Abascal será la representación aristócratica del evento y Ponce y Talavante la taurina.

Amigos y familiares completarán la lista hasta llegar a 500 invitados. Ya dijo la novia que se le había ido un poco la mano. Lo que también quiso dejar claro el pasado jueves en el Parque Warner, donde ejerció de madrina de la temporada de verano, es que se estaban dando informaciones que no eran ciertas. «Se dice cada disparate...», decía Rubio en respuesta a algunos invitados asistentes y al rumor de que el grupo de rock AC/DC actuarán como regalo de boda de su marido con un cache que ronda el millón de euros. Tanto desinfló la fantasía la presentadora que dejó claro que la única actuación confirmada como regalo de bodas era Niña Pastori. Vamos que de rock mejor no hablamos. Sí sabemos que la pareja ha elegido Asia para su luna de miel. Quedan unas horas para saber cuánto había de realidad y cuánto de fantasía.