Pilar Rubio confiesa que la dimensión de su boda se le ha ido de las manos La presentadora y el futbolista contraerán matrimonio el próximo sábado en la Catedral de Sevilla

Desde que Pilar Rubio y Sergio Ramos dieron la noticia de su enlace, que se celebrará el próximo 15 de junio, se han convertido en el principal foco de los medios de comunicación. Son muchos los que tienen curiosidad y quieren conocer todos los detalles acerca de la esperada boda.

La pareja, que tiene tres hijos (Alejandro, Sergio y Marco), siempre se había mostrado reacia a pasar por el altar: Sin embargo, este año sorprendían y comunicaban que finalmente habían decidido dar el paso, y por lo que parece el evento va a ser a lo grande. La presentadora y el futbolista, que se bautizó hace dos semanas para casarse por la Iglesia, se darán el «sí, quiero» el próximo sábado en la Catedral de Sevilla.

El futuro matrimonio quiere disfrutar de ese día cueste lo que cueste, aunque la novia ha admitido que en las últimas horas se le ha ido de las manos el número de invitados, que ya supera los 400 convocados. Cada una de las personas que acudirán a la celebración han recibido previamente una caja negra con un libro, que cuenta con una portada de un dibujo de un unicornio rojo con tres estrellas y en su interior contiene desplegables con fotografías de los lugares más típicos de la capital andaluza.

Aún no se conocen todos los detalles de la boda. Por el momento, únicamente se sabe que los novios prohibirán el uso de teléfonos móviles en su día para poder preservar una posible exclusiva, sus hijos sólo acudirán a la iglesia y no a la fiesta posterior, los hombres deberán vestir de chaqué y las mujeres no podrán llevar colores como blanco, rosa, rojo, naranja y verde, el lugar de la celebración será La Alegría SR4, la finca sevillana propiedad del futbolista. Además, Pilar Rubio, que siempre ha expresado su pasión por el rock, tratará de darle un aire de ese estilo a la celebración, para conseguirlo la presentadora podría haber contactado con AC/DC, pero el grupo de música por ahora no ha confirmado la información.