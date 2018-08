Asia Argento niega haber mantenido relaciones sexuales con Jimmy Bennet

La actriz y directora italiana Asia Argento ha negado haber mantenido relaciones sexuales con el actor Jimmy Bennet, según se desprende de un comunicado de la propia actriz publicado por el periodista Yashar Alí en Twitter y recogido por varios medios internacionales.

De esta forma, Argento desmiente la acusación de haber llegado a un acuerdo extraoficial con Bennet, con el que trabajó en la película «El corazón es mentiroso» en 2004 y quien ha asegurado que la actriz le acosó cuando él era menor y le pagó380.000 dólares a cambio de su silencio.

