Anita Matamoros, criticada por comprarse un coche de lujo La hija de Kiko Matamoros y Makoke genera una nueva polémica en las redes sociales tras compartir una foto en su nuevo coche. La joven se sacó el carnet de conducir a los tres días de cumplir la mayoría de edad

Hace menos de una semana Anita Matamoros cumplía la mayoría de edad y a los tres días la joven se sacaba el carnet de conducir. Pese a que ambos hechos son motivo de celebración, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha sido muy criticada, pues había quienes ponían en duda como había logrado aprobar los exámenes.

Matamoros compartía una imagen de su nuevo coche, por lo que ha desatado una oleada de críticas por parte de sus seguidores. «Donde hay dinero que sea rápido, donde no tienen que aguantarse en coger bus, taxi, bicicletas, patín etc. No seas tan presumida chiquilla», «Teniendo papis que le cumplan todos sus caprichos...Así cualquiera» o «Te dan el carnet a dos días de hacer los 18, como se nota que pagando por adelantado todo lo tienes regalado, PARA FLIPAR penoso», son algunos de los comentarios que le han dedicado en la publicación que aparece presumiendo de coche.

Ya tengo cochecitooo💖 Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 2 Ago, 2018 a las 6:15 PDT

Ante esta situación, la hija de Kiko Matamoros se ha visto obligada a hacer un vídeo en el que ha explicado como se sacó el carnet de conducir. La joven contó que el examen teórico se lo sacó con 17 años y empezó a dar clases prácticas para poder presentarse cuanto antes.

Ante los comentarios referentes a que le han pagado el coche, Anita Matamoros respondió que eso no es así. «Ese coche me lo he comprado yo, con mi dinero, por mi trabajo. Ese coche es mío. No lo he pagado al completo, pero es cosa mía cómo lo he hecho. Es verdad que yo me voy en dos meses a Milán, pero es un coche que se va a quedar aquí, que lo van a usar mis padres, mi hermano Javi. Y cuando venga, lo usaré yo», concluía la joven para zanjar la polémica.

Por otra parte, la joven no cesa de compartir vídeos y fotografías mientras conduce, práctica muy peligrosa y que le puede costar una multa y varios puntos de su recién estrenado carnet de conducir. Este tipo de conductas son muy habituales entre los jóvenes, que no tienen en cuenta los peligros de usar los móviles al volante.