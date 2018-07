Makoke tuvo que convencer a Kiko Matamoros de que fuese a la boda de su hijo La colaboradora de «Viva la vida» obligó a Kiko para que no se arrepintiera después de no haber ido

El viernes a las 13:00h tuvo lugar el enlace deDiego Matamoros con su novia Estela Grande, desde un primer momento todo el mundo pensaba que Kiko Matamoros, padre del novio, no aparecería en la boda. Pero el colaborador de «Sálvame» sorprendió a todos con su asistencia a la boda cumpliendo su labor como padre.

Makoke en el programa de televisión «Viva la vida» - Telecinco

El mérito de que Kiko asistiera finalmente a la boda, se debe por completo a Makokey su hija Laura. «Sabía qué si no iba a la boda, se iba a arrepentir toda la vida. Te puedes arrepentir de no hacer algo, pero no te arrepientes de haberlo hecho. Así que le animé». Comentaba la colaboradora en el programa de televisión «Viva la vida».

En un principio Kiko iba a asistir a la boda de su hijo mayor pero las malas palabras de Diego en unas declaraciones sobre su hermana pequeña, le dolieron mucho a Kiko e hicieron que no quisiera asistir a la boda. «Al principio sí iba a ir, después de eso dijo que no y a unos días de la boda no sabía qué hacer» Comentaba la exmodelo explicando la situación en la que se encontraba su marido. A eso último la colaboradora añadía «Él estaba en una guerra interior. Yo le veía tan mal y le decía que la vida son dos días y que se podía arrepentir de no ir».

A pesar de que Diegoinvitó a su padre a la boda, no invito a Makoke. Los motivos de esta decisión por parte de Diego, fue que a pesar de que su padre Kiko siempre le dejó las puertas abiertas para asistir, la Malagueña no le permitió ir a la boda de ella y su padre. Diego culpa a Makoke del enfriamiento de la relación entre Kiko Matamoros y sus hijos mayores. A pesar de esto Makoke ha sido quien apoyó a Kiko a acudir al enlace por lo que todas las tensiones que había entre ellos parecen ser cosa del pasado.

Según Makoke, Matamoros solo se quedó a la ceremonia y al cóctel, prefirió no quedarse a la cena a pesar de que Diego le insistiera. Sobre el encuentro de Kiko y Mariam, exmujer de Kiko y madre de sus hijos mayores:«Se saludaron y aunque él le quiso dar dos besos, ella le tendió la mano. Todo fue fenomenal y muy respetuoso estaban felices», añadía Makoke comentando el momento.

Makoke asegura que el día después de la boda, Kiko estaba mucho mas relajado y tenía mejor cara:«se le veía feliz», finalizaba Makoke con una sonrisa en la cara.