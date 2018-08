La Policía vuelve a interrumpir «Sálvame» en busca de uno de sus colaboradores

Actualizado 02/08/2018 a las 17:48

«¿Otra vez está aquí la Policía? ¿No será por mi, no?», decía Kiko Hernández, responsable de presentar este jueves «Sálvame». Parece que los agentes de la autoridad escucharon las súplicas del ex gran hermano, que pedía a sus colaboradores que le ayudasen a hacer un programa «movidito», aunque seguramente no pensara en algo así.

«Hay malas noticias para una de las siete personas que están aquí», aclaraba el presentador provisional de «Sálvame». «Bárbara Rey no es porque no está aquí», matizaba María Patiño, quien estaba visiblemente inquieta ya que era la única colaboradora que se encontraba de pie. «A mí que me la manden a casa, yo aquí no recibo correo», bromeó Gema López.

Pese a que no vieron a los policías que se acercaron hasta los estudios de Mediaset, sí que pudieron ver el «regalo» que había dejado a uno de los colaboradores de «Sálvame». «Es una carta certificada y el membrete es Audiencia Provincial de Madrid. Me da a mí que esto es una pedazo de querella», dijo Hernández.

Pero ¿para quién era esa carta certificada? Después de una larga pausa publicitaria y un juego al descarte entre los colaboradores de «Sálvame» descubrimos que era para María Patiño. «¿Con quién te has metido ahora?», le preguntó Lydia Lozano. «Estoy citada el 26 de septiembre del 2018 a las 10 de la mañana en calidad de testigo», dijo plagada de alegría. «Ay, ya sé quien me llama, pero creo que este tema está vetado», añadió.

Pero no lo estaba. «Yo llamé a este programa para decir que había hablado con él y conté lo que él me había dicho», dijo. Se trataba de Raúl Gordo, el hombre que en su día se vinculó a Makoke mientras estaba con Kiko Matamoros. «Raúl me llamó para negar que había tenido una relación mientras estaba casada y me llamó básicamente para atacar a Kiko Matamoros. Fue entonces cuando Kiko se revolvió contra Raúl y le soltó lo más grande. Así que asumo que se trata de una demanda, no sé si a Kiko, pero asumo que sí», explicó.