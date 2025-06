Angelina Jolie cumple 50 años: las claves de su belleza sensual y elegante

Angelina Jolie cumple este 4 de junio 50 años, la excusa perfecta para analizar cómo ha llegado al medio siglo de vida manteniendo un aura de sofisticación y elegancia a su alrededor. Su belleza salvaje cautivó desde su debut en la gran pantalla allá por los 90. Sus labios carnosos, sus ojos azules, sus cejas angulosas (aunque demasiado finas en esos años), su piel perfecta y su mandíbula marcada son la base de una belleza atemporal que ha sabido mantener hasta ahora. Con el paso de los años, el rostro de la actriz, directora de cine y activista, ha ido cambiando, lógicamente, pero lo ha hecho de forma armoniosa. Con una belleza más madura y serena, Angelina Jolie se ha convertido a los 50 años en una mujer que destila misterio y elegancia en la alfombra roja.

¿Cómo se cuida Angelina Jolie?

Ya sea maquillada cuando acude a alguna presentación o premios, ya sea sin maquillar, cuando es captada por las cámaras en su día a día, Angelina Jolie luce una piel radiante a los 50 años. La actriz, madre de seis hijos, ha colaborado a lo largo de su trayectoria con marcas de belleza, como Guerlain y Tom Ford Beauty. En entrevistas que ha concedido a diversos medios americanos, asegura que se cuida la piel desde joven gracias a la influencia de su madre y que acude a la misma dermatóloga desde los 11 años.

«He tenido la misma dermatóloga desde los 11 años; se llama Rhonda Rand", aseguró Jolie en una entrevista. "Es a quien mi madre me llevó cuando era pequeña con mi primera cicatriz. Creo que tener a alguien que me anima tanto a ser lo más natural posible me ha ayudado mucho". La rutina de Angelina Jolie es muy sencilla y se basa en la limpieza, el uso del protector solar a diario, antioxidantes y alfahidroxiácidos y la crema hidratante, según confesó su propia dermatóloga al portal Refinery29.

La dermatóloga aseguró, durante la entrevista, que Angelina solo se maquilla cuando trabaja. «Nunca se maquilla a menos que esté trabajando; probablemente esa sea otra razón por la que su piel luce bien. También es muy buena desmaquillando. Sé que su maquilladora es súper cuidadosa con lo que se aplica en la piel y la cuida mucho cuando trabaja». La doctora también confesó, en esa conversación, que Angelina es fan de dos de sus, productos. «Hay un producto mío que le encanta, llamado Dermbasics RR Perfection Cream. Es un protector solar antioxidante. También tenemos otro producto que le gusta y lleva consigo: las almohadillas de ácido glicólico Dermbasics al 20 %. Eliminan el estrato córneo, aumentan el colágeno y la elastina, mantienen los poros limpios y pequeños, y unifican el tono».

Sus tratamientos estéticos

Angelina Jolie ha asegurado en diversas ocasiones que no se ha sometido a ninguna operación estética, aunque durante años se habló de una posible rinoplastia. Su rostro no ha cambiado mucho con el paso de los años, gracias en partea su estructura ósea, con la mandíbula marcada, que le ha ayudado a prevenir la flacidez, junto a su rutina de belleza bajo la supervisión de su dermatóloga. Lo que sí se ha hecho son algunos tratamientos estéticos, según la doctora Rand, «hay un rejuvenecimiento con láser suave que usamos a veces, pero solo de vez en cuando. Sirve para mejorar la piel y darle un toque de luminosidad. Cuando estaba embarazada, desarrolló un poco de pigmentación. Y a veces, cuando trabaja en climas muy soleados, también puede desarrollarla. Podemos ayudar a solucionarlo con un fotofacial o Luz Pulsada Intensa (IPL). Somos muy cuidadosos. Nada de esto altera la calidad de la piel ni deja cicatrices. No tiene ningún tipo de cirugía plástica porque no lo necesita. Tiene muy buenos genes».

Angelina Jolie reveló que tuvo una menopausia precoz a los 39 años tras una operación en la que les extirparon los ovarios y las trompas de Falopio como medida preventiva contra el cáncer de ovario y de útero, por antecedentes familiares. Aunque la menopausia es una etapa que suele dejar huella en la piel de la mujer, debido a la reducción de estrógenos, que provoca un descenso del colágeno y la elastina, y se traduce en deshidratación, flacidez y arrugas, la actriz ha podido hacerle frente seguramente también gracias a una alimentación equilibrada y a la suplementación.

Su maquillaje en la alfombra roja

Angelina Jolie acapara todas las miradas cuando acude a una gala, algo que no es demasiado habitual en los últimos años. Ataviada, en general, con vestidos de alta costura en colores neutros, su look beauty es también sencillo pero efectivo. La actriz suele dejar su melena suelta, que ha ido aclarando con el paso de los años, uno de los trucos de belleza rejuvenecedores que usan muchas mujeres. Incluso en ocasiones, ha lucido un sutil flequillo, otro sencillo truco para rejuvenecer sin recurrir a la cirugía estética. En cuanto a su maquillaje, los labios rojos son la mayor ‘extravagancia’ que se permite. Jolie luce una piel radiante, en ocasiones, potencia su mirada con lápiz negro y máscara de pestañas y apenas unas sombras en tonos neutros.

