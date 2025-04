Los flequillos de Angelina Jolie, Pamela Anderson y Nieves Álvarez son el mejor truco para rejuvenecer a los 50

Estrenar un cambio de look suele ser uno de los propósitos de las mujeres cuando comienza una nuevo año. Hay tres famosas que lo han cumplido de una manera inspiradora: a través del flequillo. Angelina Jolie, Pamela Anderson y Nieves Álvarez han optado por darle un nuevo aire a su corte de pelo añadiendo solo el flequillo. Es un cambio de look rápido, que no entraña mucho riesgo y que, además, tiene el plus de rejuvenecer.

Angelina Jolie sorprendía en el Festival Internacional de Palm Springs, celebrado la primera semana de enero, con un flequillo largo lateral. La actriz que luce una melena larga escalonada rubia conseguía solo con ese sutil cambio de look dulcificar las facciones y rejuvenecer. Lo mejor del flequillo de la artista es que es fácil de integrar en la melena, de hecho, solo unos días después, en la gala de los Globos de Oro, lució un semirrecogido con la frente despejada. Este flequillo ligero y largo es perfecto para las mujeres que nunca lo han lucido y quieren probar este cambio de look que ayuda a rejuvenecer a partir de los 50 de forma rápida y sencilla.

Angelina Jolie con su nuevo flequillo. Gtres

Otra famosa que se ha apuntado al flequillo ha sido Pamela Anderson. Con su ya característico look 'sin maquillaje', la actriz estrenó un flequillo largo y abierto, para acompañar a su pelo largo a capas. El flequillo no solo dulcifica las facciones, además, ayuda a tapar las arrugas de la frente, habituales a partir de los 50, si no se usa bótox. De nuevo se trata de un flequillo que resulta fácil de integrar con el resto del cabello, de forma que si no gusta, no supondrá ningún drama.

Pamela Anderson se apunta al truco del flequillo para rejuvencer. Gtres

La tercera celebrity que ha optado por cambiar de look este 2025 apostando por el flequillo es Nieves Álvarez. La modelo española ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un flequillo largo para darle un nuevo aire a su corte bob. La empresaria y presentadora ha elegido un flequillo más tupido y ligeramente desfilado por los laterales, que también es fácil de integrar con el resto del pelo.

El flequillo se puede añadir tanto al pelo largo, como al corte bob, como a la media melena. Aunque hay muchos tipos (recto, micro, tupido…), el más versátil y fácil de adaptar a todos los tipos de rostro es el flequillo largo y abierto. Además, en general, es un flequillo que no requiere peinado, salvo que el cabello sea ondulado o rizado.

El flequillo siempre resta años, por eso es un accesorio 'beauty' perfecto a partir de los 50 y, como demuestran estas famosas, es la forma más sencilla de estrenar un cambio de look.

Reportar un error