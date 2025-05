Cuidados de belleza para preparar la piel para el verano

La subida de temperaturas invita a disfrutar de la piscina y la playa, de paseos por el campo y comidas en terrazas. La actividad social aumenta estos meses, y todo el mundo quiere mostrar su mejor versión. Por otra parte, en verano la exposición ... solar es mayor, y aunque el astro rey tiene beneficios a nivel físico y mental, también es responsable de enfermedades, como el cáncer de piel, y del envejecimiento prematuro. Por todo ello, se aconseja preparar la piel y, de paso, proporcionarle algunos cuidados extras.

Limpieza facial

En el rostro, se recomienda realizar una higiene en cabina, como explica el doctor Carlos Morales Raya, dermatólogo y fundador de la clínica que lleva su nombre, «desde una perspectiva dermatológica, una limpieza facial profunda antes del verano es recomendable por varias razones. Primero, ayuda a eliminar impurezas, células muertas y exceso de sebo, lo cual es crucial, ya que estos elementos pueden obstruir los poros y aumentar el riesgo de brotes de acné en condiciones de calor y humedad típicas del verano. Además, una piel limpia y exfoliada mejora la absorción y efectividad de los protectores solares y otros tratamientos tópicos. Por último, una limpieza profunda puede preparar la piel para una exposición solar moderada, reduciendo la posibilidad de hiperpigmentación y daño solar al asegurar que la piel esté en su estado más saludable y receptivo».

Las limpiezas faciales manuales a base de vapor, especialmente recomendadas para pieles mixtas y grasas, conviven con métodos más innovadores como Hydrafacial, uno de los tratamientos más demandados en todo el mundo que, además de limpiar, drena, exfolia, realiza un peeling y facilita la penetración de los activos.

Fotoprotección a diario

Aunque la crema solar se debería usar todo el año, muchas personas la asocian al verano y, especialmente, a los momentos de playa y piscina. Sin embargo, la recomendación de dermatólogos y farmacéuticos es aplicarla todos los días, porque los rayos UVA y UVB no solo provocan cáncer de piel y melanomas, también son responsables de las manchas y del envejecimiento cutáneo.

Pasear por el campo, conducir, realizar deporte en el exterior o tomar algo en una terraza son situaciones que suponen un riesgo para la piel. Eduardo Senante, farmacéutico titular de Farmacia Senante, explica que «hay que protegerse a diario, incluso aunque esté nublado o se trabaje en una oficina. Los rayos traspasan los cristales, y van provocando las roturas de las fibras de colágeno, acelerando el envejecimiento cutáneo. Mi recomendación es evitar la exposición solar directa siempre y especialmente en las horas centrales del día, aplicar crema solar de forma generosa y reaplicar cada dos horas, cuando se está en el exterior, protegerse con gorros, gafas de sol, ropa con UPF y añadir la nutricosmética solar».

Nutricosmética solar

Senante explica que la nutricosmética solar es necesaria «porque nadie se pone la cantidad de crema recomendada, que son dos miligramos por centímetro cuadrado de piel, tampoco nadie reaplica de forma estricta cada dos horas, además siempre hay zonas del cuerpo que se olvidan como las orejas o las manos. Aunque siempre se ha recomendado para personas con alergias solares, enfermedades inflamatorias, como la rosácea, antecedentes de cáncer o melanoma, pieles muy claras y con tendencia a manchas, yo la aconsejo a todo el mundo, en los meses de mayor exposición solar, porque va a permitir que, combinándola con las crema solares, la piel esté más protegida de la radiación solar. Además, si te preocupa el envejecimiento de la piel, también es una gran ayuda».

El boom de la suplementación en general en España se traduce en una oferta ilimitada de productos, y el experto advierte que «la nutricosmética no está sujeta a las mismas normas que la cosmética, no tiene la obligación de presentar estudios de que el producto funciona, por eso es importante elegir marcas con aval científico. El ingrediente que tiene más evidencia actualmente es el Polypodium leucotomos».

La hora del cuerpo

Estos meses también son el momento de ocuparse del cuerpo que, normalmente, al estar cubierto en invierno, suele olvidarse. Más allá de la hidratación de la piel, y por supuesto de la protección solar, se puede recurrir a ciertos tratamientos estéticos para mejorar la celulitis, la flacidez o la grasa localizada en piernas, abdomen o glúteos, que con los días de playa y piscina, suelen preocupar más. Aunque lo aconsejable es cuidarse todo el año, la doctora Flavia Bonina, médico estético y directora de Clínica Doctora Bonina, señala que «existen tecnologías muy efectivas que, combinadas con una buena pauta médica y compromiso por parte del paciente, permiten obtener resultados visibles en menos tiempo que hace unos años. No hay una única solución mágica, sino una combinación de tratamientos según las necesidades de cada paciente. Lo ideal es personalizarlos con varias tecnologías avanzadas como Morpheus8, Exilis, LPG Enermologie, Wonder…».

Pero los tratamiento estéticos no son milagrosos, si no se pone voluntad, así que para lograr los resultados óptimos, la doctora Bonina recomienda «acompañarlos de una alimentación equilibrada, una buena hidratación, un descanso adecuado y ejercicio físico regular. Lo que buscamos es potenciar lo que cada persona ya tiene, realzar su belleza natural y que se sienta más cómoda y favorecida en su piel».

Depilación

En la puesta a punto para el verano no puede faltar la depilación, para eliminar el vello no deseado de zonas como las ingles, las axilas, las piernas, etc. En casa o en el centro de belleza, las opciones son diversas y adaptadas para todos los gustos y necesidades, desde la cera caliente a las depiladoras de luz pulsada, pero sin duda la depilación láser sigue siendo la favorita cuando se busca un resultado duradero. Mireivy Veras, Clinic Manager de Único Life Clinics, comenta que lo último es «el láser de diodo, que consiste en la eliminación del folículo piloso a través de luz. Esta luz es absorbida por la melanina del vello, generando calor y destruyendo el pelo desde la raíz». Lo ideal es empezar este tratamiento en otoño o invierno, sin embargo, hoy en día es posible hacerse la depilación láser todo el año, teniendo en cuenta que no se puede tomar el sol ni en la semana anterior ni en la posterior. Para conseguir los mejores resultados, el número medio de sesiones es de 6-8.

Autobronceadores, la alternativa saludable al sol

La cultura del bronceado lleva años asentada en España, sin embargo, cada vez hay más concienciación sobre el peligro del sol. De hecho los dermatólogos aseguran que cualquier bronceado supone un daño en la piel. La única alternativa saludable para las personas que prefieren lucir un tono moreno es la aplicación de autobronceadores. Estos productos han cambiado mucho en los últimos años, son seguros y, según el farmacéutico Senante «bien elegidos y aplicados, ofrecen un bronceado natural. Es la manera de evitar el sol. Actúan por oxidación de las células muertas de la piel, así que recomiendo exfoliarse previamente, extenderlo bien, evitar saturar zonas críticas, como las rodillas o los codos, para que no se pigmenten en exceso, y usarlos de forma gradual. Los autobronceadores bien formulados dejan en la piel un tono que no difiere del bronceado del sol».