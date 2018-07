La imagen de Kylie Jenner sin relleno en los labios de la que todo el mundo habla La pequeña de las Kardashian ha decidido lucir una imagen suya de lo más natural

Kylie Jenner es una de las mayores «influencer» de éxito mundial. Su belleza y participación en el reallity show de la familia Kardashian ha hecho que sea una de las personas con más seguidores del mundo. La joven ha sabido aprovecharlo lanzando su primera línea de maquillaje basada en una alta gama de labiales que poco a poco fue aumentando con más productos como sombras de ojos o iluminadores, todos ellos bajo el nombre de «Kylie cosmetics».

Kylie, por muy guapa que sea, no puede presumir de tener una belleza natural. En numerosas ocasiones, la mediana de las Jenner ha pasado por quirófano para someterse a diferentes retoques estéticos tanto en rostro como cuerpo. Pero esta vez, Kylie ha sorprendido a sus usuarios con una foto en la que sus labios parecían totalmente diferentes a lo gruesos y voluptuosos con lo que acostumbra a posar.

heat wave Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 8 Jul, 2018 a las 5:34 PDT

Jenner ha subido una publicación a Instagram donde se podía ver unos labios muy finos y naturales. La joven ha decidido retirarse el relleno de su boca, así lo confirmaba ella misma contestando a un comentario de uno de sus seguidores, cuando le decía que parecía la «antigua Kylie» y no entendía por qué: «He decidido deshacerme de mis rellenos», confesó la joven Jenner.

La creadora de «Kylie Cosmetics» lucía en la publicación un conjunto «total black» junto a su amiga Stassie Karanikolaou, donde se puede ver una boca totalmente diferente y natural, como la del resto de los mortales.

it’s our 8 year anniversary Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 8 Jul, 2018 a las 5:37 PDT

De todos los miembros que forman la familia Kardashian, Kylie es la que más pronto comenzó a hacerse retoques estéticos, pues con menos de 17 años se sometió a su primera operación. En un principio Kylie lo negaba todo, hasta que en 2015 durante un episodio de «Keeping up With the Kardashian» cuando finalmente confesó que se había retocado los labios.

Por el momento, parece que Kylie Jenner prefiere su imagen al natural y ha dejado aparcado el bisturí.