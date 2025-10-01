Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Alemania detiene a tres miembros de Hamás por sospechas de un posible ataque en instituciones judías

Vox achaca a las encuestas el giro del PP en inmigración

El partido denuncia un «copia y pega» y considera que Génova se mueve por interés

Plan de inmigración de Feijóo: ¿original o copia?

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán Ep
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vox observa entre la desconfianza y la perplejidad la nueva retórica del PP sobre la inmigración irregular. El partido de Santiago Abascal, tras años predicando solo en el desierto con posiciones tachadas por sus rivales como «xenófobas», contempla ahora cómo Génova adopta varias de sus ... propuestas hasta el punto de prácticamente calcarlas, como ha explicado este miércoles ABC en una comparativa. «Es un copia y pega», reconocen en privado algunos dirigentes del partido, quienes sin embargo consideran que los populares no mantendrán la «coherencia» de la que presumen ellos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app