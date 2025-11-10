Tess Defence, un consorcio de empresas mal avenido con una polémica fusión al fondo

La lluvia de millones que va a traer consigo el fuerte aumento del gasto de defensa, sin precedentes históricos, está provocando un buen número de movimientos empresariales con el objetivo de quedarse con la mayor parte del pastel. En esta 'guerra', ni siquiera formar ... parte de un mismo consorcio es garantía de no sufrir duros ataques por parte de sus socios.

El caso de Tess Defence, formada por Indra, Escribano, General Dynamics (antigua Santa Bárbara) y Sapa Placencia, que se encarga de la fabricación de los nuevos blindados Dragon 8x8, es paradigmático. Las dos primeras sociedades, dirigidas por dos hermanos, Ángel y Javier, respectivamente, están en plenas negociaciones para crear un grupo líder nacional en la industria de Defensa. La plusvalía que esperan los protagonistas con esta operación se sitúa entre los mil y los 1.500 millones de euros.

Sin embargo, parte del accionariado de Indra se opone a que esta empresa adquiera Escribano. De forma relevante, Sapa, que tiene el 8 por ciento de las acciones de la primera, mantiene esta postura al ver un evidente conflicto de intereses, pues los hermanos son propietarios del 14,3 por ciento de las acciones de la sociedad que Indra va a comprar y que sería la gran beneficiada de esta operación, según todos los analistas. Es decir; en último término lo serían los responsables de las dos compañías implicadas.

La guerra comercial en el seno de Tess Defence también se ha producido con los 8x8. Indra y Escribano responsabilizaron a General Dynamics de los retrasos en la entrega del blindado y para ello lanzaron mensajes a través de medios de comunicación. Incluso, Indra ha fichado a directivos o exdirectivos de su competidora, que según parece ha querido comprar.

Esta situación hace que Tess Defence no sea un consorcio unido ni cohesionado, de modo que resulta una quimera que vayan a solucionar los problemas del programa del 8x8 de forma conjunta al buscar antes un culpable que la forma de resolver el problema.