La misión militar de la flotilla fue controlada por el jefe de la Armada

El buque Furor estuvo en todo momento controlado por el ejército israelí, que colaboró de forma estrecha con la embarcación

Defensa prepara en secreto una misión en Gaza liderada por Estados Unidos

El buque Furor, a su regreso a Cartagena tras escoltar a la flotilla de la libertad
Angie Calero y Pablo Muñoz

El buque de acción marítima Furor que envió España «para proteger», según el Gobierno de Pedro Sánchez, a la llamada Flotilla de la Libertad que partió rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria, fue dirigido por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada ( ... Ajema), almirante general Antonio Piñeiro, y no por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) ni su Mando de Operaciones (MOPS), según cuentan a ABC fuentes militares. El Ajema dirigió cada una de las actuaciones del patrullero que, según publicó este diario, solo servía para dar apoyo logístico porque su equipación era muy básica.

