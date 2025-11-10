Suscribete a
ABC Premium

Los blindados 8x8 del 'futuro' ya no son eficaces para la guerra actual

Diseñado para misiones como la de Afganistán, no sirven en conflictos de alta intensidad como el de Ucrania

Tess Defence, un consorcio de empresas mal avenido con una polémica fusión al fondo

Israel estuvo informado en todo momento de la posición del patrullero español Furor que vigilaba la flotilla

Imagen de archivo de un blindado 8x8
Imagen de archivo de un blindado 8x8 Raúl Doblado
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El programa 'estrella' de modernización del Ejército de Tierra, los nuevos blindados Dragon 8x8, «nacen anticuados y para un tipo de guerra que ya no existe». Este es el análisis que hacen a ABC militares expertos en armamento y material que ven con « ... enorme preocupación» no ya que la entrega de los vehículos acumule un retraso de más de un año, sino que los mismos no respondan a las características de los conflictos armados que se producen en la actualidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app