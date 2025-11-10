Los blindados 8x8 del 'futuro' ya no son eficaces para la guerra actual

El programa 'estrella' de modernización del Ejército de Tierra, los nuevos blindados Dragon 8x8, «nacen anticuados y para un tipo de guerra que ya no existe». Este es el análisis que hacen a ABC militares expertos en armamento y material que ven con « ... enorme preocupación» no ya que la entrega de los vehículos acumule un retraso de más de un año, sino que los mismos no respondan a las características de los conflictos armados que se producen en la actualidad.

El despliegue de los nuevos blindados es clave en el Programa Fuerza 35 del Ejército de Tierra. El proyecto de articulación de las Brigadas 35 es el núcleo de la nueva organización de las fuerzas terrestres que ahora se ve seriamente comprometido por todo lo que rodea a todo los relacionado con los 8x8. Y lo está, además, en uno de los momentos de máxima tensión y riesgo desde el final de la Guerra Fría.

Las razones de lo que fuentes militares de la máxima solvencia consideran un «fiasco sin paliativos que cuesta 2.500 millones de euros» van desde la propia concepción anticuada del programa, que se hizo en base a la experiencia en Líbano, cuando seis soldados españoles murieron por una explosión bajo el BMB (Blindado Medio sobre Ruedas) que ocupaban, y posteriormente en Afganistán, hasta los problemas técnicos y empresariales que ha acumulado desde su aprobación en 2007, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

«En los conflictos actuales, como el de Ucrania -explican las fuentes consultadas-, nos enfrentamos a otra serie de amenazas para las que el 8x8 no está preparado. Por ejemplo, nada puede hacer contra el empleo masivo de drones, o en escenarios completamente distintos, de alta intensidad, entre naciones industriales, en el que los contendientes disponen de sistemas de armas de gran potencia, como misiles contra carro, artillería, ataques cibernéticos... Para nada de eso es eficaz».

Las cosas se complicaron, además, porque cada Arma del Ejército -Infantería, Caballería y Zapadores- quiso disponer de un vehículo específico para sus tareas, de modo que se optó por un mismo modelo sin alternativa posible, más allá de las adaptaciones elementales en función de la misión. Al incorporar todo aquello que cada uno requería, el vehículo creció de forma desmesurada en tamaño, peso y coste.

En 2010 el programa fue cancelado por los recortes presupuestarios y ya en diciembre 2018 el Ejecutivo de Pedro Sánchez autorizó un gasto de 2.100 millones de euros para la adquisición, entre 2020 y 2025, de 348 vehículos en una primera fase. En 2019 el concurso se declaró desierto y un año después Defensa lo adjudicó a un consorcio, Tess Defence, formado por Indra, Santa Bárbara Sistema, Escribano y Sapa Placencia. La factura, para entonces, había crecido hasta los 2.400 millones con la promesa de que se iban a generar 9.000 empleos.

Ingresos de 50 millones

El desarrollo del programa ha sido, literalmente, desastroso. Tanto que el Gobierno decidió que Indra, cuyo socio mayoritario es la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) tomara el control del 51 por ciento de Tess. Eso supuso unos ingresos para Escribano, ahora en proceso de fusión con Indra, de 50 millones de euros.

Cada empresa de Tess debía encargarse de un componente: Indra, de la electrónica y sistemas de mando y control; Escribano, de las torres y otros elementos de combate; Sapa, de la transmisión y del grupo motopropulsor, y Santa Bárbara de la barcaza e integración de los elementos fabricados por el resto de proveedores.

Los resultados de la inversión pública en este programa «son devastadores». No es sólo que de los 1.200 millones inicialmente presupuestados se haya pasado, según las últimas cifras, a más de 2.500; es que los resultados son casi nulos, porque sólo hay 25 unidades fabricadas, ninguna de ellas con certificación oficial. Y eso a pesar de que se han adelantado 1.208 millones entre 2021 y 2024. A la vista de estos datos Defensa ha impuesto al consorcio una multa de 9,1 millones.

Un rosario de disparates No puede ser aerotransportado: La versión con torre de los 8x8 no puede ser aerotransportado por su peso excesivo. Eso hace que su capacidad der proyección estratégica (despliegue en zona de operaciones) sólo pueda hacerse por barco o por carretera. Margen mínimo para ser actualizado en el futuro: Todo sistema de armas se diseña pensando en una futura modernización. Si la barcaza, la base del vehículo, ni siquiera admite ya por peso integrar los sistemas actuales, incorporar otros contra amenazas futuras se antoja imposible. Problemas graves en el sistema de transmisión: No se han resuelto graves problemas de transmisión. Se anunció como un éxito una prueba de rodadura de 2.000 kilómetros; poco porque el 8x8 debe durar 30 años. Eso impide probar los sistemas de armas y torres de combate. El embargo a Israel le impacta de forma directa: Tanto el blindaje del vehículo, como la torre no tripulada Guardian 30 incorporan, o iban a incorporar, tecnología israelí. Ahora hay que buscar soluciones para solventar este importante inconvente. Falta de planificación en un programa clave: El programa no surge como una necesidad común para todas las FF.AA una vez que el Jemad diseña el planeamiento militar, sino por el empeño de mandos del Ejército de Tierra. También falla el modelo de gestión. Un escandaloso sobrecoste: Los sucesivos retrasos en el programa han provocado un encarecimiento brutal de los vehículos. De los 4,5 millones por unidad previstos al principio se ha pasado a los más de 7 que se barajan ahora.

Al margen de los retrasos, los problemas técnicos se multiplican. Por ejemplo, hay un grave problema con la transmisión del vehículo, porque SAPA, la empresa del consorcio Tess Defence que se encarga de ello, no ha sido capaz de hacerla fiable. Un dato: se ha anunciado como un éxito una prueba de rodadura de 2.000 kilómetros, demasiado poco para un vehículo cuya vida útil debe estar entre los 20 y los 20 años. El problema es que si no se resuelve este asunto tampoco se pueden probar e integrar los sistemas de armas y las distintas torres de combate.

El peso del vehículo, ya apuntado, es crítico. Supera las 37 toneladas cuando está completamente equipado para el combate, lo que le impide ser transportado por vía aérea. El 8x8 supera los pesos de la rampa del avión A400 del Ejército del Aire y del Espacio, por lo que sólo podría ser transportado si se desmontan algunos de sus elementos, que habría que volver a montar en la zona de operaciones en un taller que se monte al efecto.

Lo peor es que, al menos de momento, no hay otras alternativas, salvo la marítima y terrestre, porque la única opción viable sería hacer el transporte en un C-17 Globnemaster, un tipo de avión del que no disponen nuestras Fuerzas Armadas.

Movilidad y consumo

Por supuesto, esto tiene graves implicaciones operativas, sobre todo porque compromete su capacidad de despliegue rápido en misiones internacionales. También afecta a su movilidad y consumo de combustible, parámetros ambos relevantes.

El excesivopeso provoca, también a medio plazo, serios inconvenientes. Todos los sistemas de armas se diseñan pensando en una futura modernización, normalmente a mitad de vida útil. Si la barcaza del vehículo está al límite de peso la posibilidad de integrar sistemas propios de alguna versión es muy complicada y prácticamente imposible incorporar nuevos elementos para hacer frente a nuevas amenazas.

Ante esos despropósitos, evitables con una adecuada planificación, surgieron rumores de que el programa podría ser cancelable. No parece sin embargo probable, porque asumir el el fracaso tendría un enorme coste político y también de imagen de la industria de defensa. Aunque para muchos sería la mejor solución.