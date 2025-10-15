Tensión entre el juez Puente y Ábalos: «Esto no es el Congreso»

El magistrado Leopoldo Puente y el exministro socialista José Luis Ábalos han protagonizado un rifirrafe en su comparencia en el Tribunal Supremo este miércoles. El diputado, que se ha acogido a su derecho a no declarar, insistió en explicar ante el juez por qué ... pensaba que se encontraba en una situación de indefensión.

Ante este intento, el magistrado le acabó señalando que «esto no es el Congreso» y le conminó a que solo indicara si iba a declarar o no, según han relatado fuentes consultadas por ABC presentes en la comparencia.

Hay que recordar que el exministro trató, un día antes de su declaración, de prescindir de su abogado hasta la fecha José Aníbal Álvarez y optar a un abogado de oficio. Sin embargo, el magistrado rechazó esta maniobra por ver fraude de ley y Álvarez ha representado este miércoles a Ábalos.

A esta hora, y después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya considerado prisión provisional, el exministro aguarda en el Supremo a la resolución del juez. Todas las acusaciones a excepción de Adade (vinculada al PSOE) sí que pidieron esta medida cautelar.