Declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo hoy, en directo: últimas noticias y reacciones de PSOE, PP, Vox y resto de partidos

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, con todas las reacciones y la última hora hoy

09:38 El abogado de Ábalos, al que renunció el lunes, llega al Supremo Llega al Tribunal Supremo el que hasta ahora ha sido el abogado de Ábalos, Aníbal Álvarez. Hoy le representa en la declaración por expreso mandato del juez y a pesar de la renuncia a su defensa del exministro. Informa Javier Lillo.

09:18 Ábalos no se dirige a la prensa: previsiblemente se decantará por no declarar El exministro no se ha dirigido a la prensa y ha accedido a las dependencias del Tribunal Supremo. Fuentes consultadas por ABC indican que previsiblemente se decantará por no declarar ante el juez argumentando que no se siente representado por su abogado, Aníbal Álvarez, con quien rompió relaciones el pasado lunes. Informa Javier Lillo. (Foto: Jaime García)

09:16 Ábalos ya está en el Supremo: llega en taxi y sonriente Ábalos llega al Tribunal Supremo, solo. Baja del taxi sonriente. Llega pronto, antes que en las otras ocasiones. Informa Javier Lillo.

09:11 Koldo García pide el archivo de la causa porque el Congreso no aceptó investigar adjudicaciones de obra pública García, que declara mañana ante el Supremo, considera que el juez del Supremo se ha extralimitado y ha vulnerado la inmunidad parlamentaria de Ábalos. Informa Javier Lillo.

09:05 Patxi López, sobre la declaración de Ábalos: «No espero nada» ¿Espera que metan hoy en la cárcel a José Luis Ábalos? «No espero nada, espero que todo el proceso concluya cuanto antes y que los jueces determinen la verdad», responde Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, en los pasillos del Congreso instantes antes de comenzar el Pleno. Informa Patricia Romero.

08:59 El juez impide a Ábalos cambiar de abogado a un día de su declaración porque ve fraude de ley en la maniobra El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente percibió en el cambio de letrado anunciado por el diputado un fraude de ley y ayer decidió impedir la maniobra y mantener la declaración de hoy. Informa Carmen Lucas-Torres.

08:50 Ábalos se pasó cinco años de lujo sin sacar ni un euro del banco Está citado a las 10 horas en el Supremo para explicar el origen de 95.000 euros que manejó con su asesor. Los sobres con efectivo del PSOE son otro de los hallazgos que le dejan en su momento más complicado. Informa Carmen Lucas-Torres.