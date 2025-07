Tellado invita a otros dirigentes socialistas en activo a mostrar «la misma dignidad que González y Lambán»

Acabado el congreso nacional, este lunes comenzaba en Génova la nueva vida política del PP renovado por Alberto Núñez Feijóo. Un comité de dirección que se estrenó al mismo tiempo que Antxon Alonso acudía como imputado en el Tribunal Supremo. Una declaración más que salpica al Gobierno de Pedro Sanchez y que sirvió de gasolina al nuevo secretario general del partido, que se estrenó en la sala de prensa exponiendo la agonía del Ejecutivo.

No obstante, no cree Miguel Tellado que la caída del presidente pueda llegar con una moción de censura, prácticamente descartada en el PP, así que invitó a otros dirigentes en activo del PSOE a seguir el mismo camino de «Felipe González o Lambán» y tener «este ejercicio de dignidad».

«Ojalá personas que hoy desempeñan cargos institucionales, que ejercen la política activa, se atreviesen a hacer el mismo ejercicio de dignidad que hacen socialistas históricos que no están dispuestos ver cómo Sanchez arrasta las siglas del PSOE al fango. Ojalá pudiesen mostrar la misma dignidad que González y Lambán», señaló el nuevo secretario general del PP, quien se refirió también a Emiliano García Page y sus críticas en el comité federal.

«Respeto a Emiliano García Page, pero la realidad es que los diputados de Castilla La Mancha votaron la investidura de Pedro Sánchez y hoy lo mantienen en el poder. Decir una cosa y hacer la contraria no está nada bien», señaló.

Respecto a lo que pueda ocurrir el miércoles, tras la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones de los casos de corrupción, Tellado cree que «hay una creciente incomodidad entre los socios de investidura», pero que de nada sirve «fingir esa incomodidad y mantenerle en la Moncloa».

En concreto, el número dos del PP señaló a Yolanda Díaz, a la que acusó de seguir en el Consejo de Ministros «avalando lo que han hecho Ábalos, Cerdán o Koldo». «No me valen las pantomimas de Yolanda Díaz. Debe decidir si quiere seguir en el Gobierno asumiendo el alto coste político que está asumiendo. No creo que su electorado comparta sus posiciones», dijo.

Además, en clave interna, y aún con los rescoldos del congreso nacional encendidos, Tellado reafirmó las palabras de Feijóo sobre una posible coalición con Vox en caso de victoria electoral insuficiente. «Como dijo ayer el presidente. no habrá gobierno de coalición con Vox», reiteró en conversación informal con los periodistas, confirmando que si no hay mayoría absoluta seguirán buscando un Ejecutivo monocolor con apoyos puntuales de otros grupos, incluido Vox. «El nuestro será un Gobierno único, unido y centrado en los españoles y no el espectáculo que Sánchez ha dado cada martes. Un Gobierno roto, que no es capaz de dar respuesta a los planes de rearme, porque en la mesa del Consejo de Ministros no se ponen de acuerdo. Eso no puede volver a pasar», señaló.