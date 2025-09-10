Sesión de control al Gobierno, en directo: declaraciones de Begoña Gómez al juez Peinado y última hora desde Congreso hoy

Sigue en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso, con el debate de la reducción de jornada y también la declaración de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado.

09:40 Enganchón por el español fallecido en Israel Carlos Floriano le ha achacado a Albares que España no haya condenado la muerte del hombre español fallecido este martes en Israel. A su vez, el ministro de Exteriores ha saltado alegando que el Gobierno siempre se muestra muy tajante con cualquier fallecimiento lejos de nuestras fronteras y ha cargado contra Feijóo por mostrarse muy tibio ante lo ocurrido con el pueblo palestino: «¿Cuántos muertos más hacen falta para que se conmuevan con el genocidio en Gaza?»

09:37 Albares: «Nunca en nuestra historia tantas personas han aplaudido la posición de España con Palestina» Albares se ha mostrado muy serio, asegurando que España ha recibido una cantidad de apoyo inusitada ante la defensa del pueblo palestino en los últimos días. «Nunca en nuestra historia tantas personas han aplaudido la posición de España con el pueblo palestino», ha zanjado el ministro de Exteriores.

09:35 Carlos Floriano: «Es un bochorno lo que están haciendo por arañar unos pocos votos» El miembro del PP Carlos Floriano ha cargado contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su gestión: «Es un bochorno lo que están haciendo por arañar un puñado de votos defendiendo a la gazatíes. Dejan colgados a sus socios europeos». «Cuando ustedes llegan ya está todo firmado», ha agregado.

09:34 Sánchez abandona la cámara sin dar declaraciones en los pasillos El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona la cámara sin dar declaraciones en los pasillos. No ha respondido a la pregunta de si estaba preocupada por la declaración hoy de su esposa ante el juez. Informa Carlos Mullor.

09:33 Bravo, a Montero: «Usted será recordada por utilizar el dinero de los españoles para defender a Sánchez» «Usted será la ministra recordada por utilizar el dinero de los españoles para defender a Pedro Sánchez», ha sentenciado Bravo. María Jesús Montero se ha mostrado mucho más dura y ha insistido en que «no quieren el beneficio del Estado» tras rechazar la condonación de la deuda.

09:31 Montero: «Cómo es posible que rechacen algo de sentido común» María Jesús Montero se ha defendido de las preguntas de Juan Bravo achacando que la condonación de la deuda es un beneficio para todas las comunidades autónomas. «La comunidad a la que más se le perdona deuda es a la Comunidad Valencia». Por último, la vicepresidenta del Gobierno ha terminado diciendo que «cómo es posible que rechacen algo de sentido común».

09:28 Bravo, a Montero: «Begoña Gómez y usted tienen que dar respuesta por el mal uso del dinero» Juan Bravo, del PP, ha cargado contra María Jesús Montero. El popular ha achacado a la vicepresidente el mal uso del dinero de los españoles y las mentiras difundidas por el Gobierno. «Sorprenda que usted quiere legitimar las maldades de Pedro Sánchez. Hay dos personas que tienen que dar respuesta por el mal uso del dinero de los españoles: Begoña Gómez y María Jesús Montero».

09:25 Esther Muñoz, a Montero: «Ustedes no están legitimados para luchar contra la corrupción» Esther Muñoz, del PP, ha respondido duramente a María Jesús Montero asegurando que Sánchez «sabía» lo de Ábalos o lo de las saunas del padre de Begoña Gómez. Además, ha insistido en que el PSOE no está legitimados para luchar contra la corrupción

09:25 Muñoz recuerda las saunas, Ábalos y la mujer de Sánchez «Si cualquiera de nosotros tuviéramos a nuestra mujer declarando en un juzgado por su quinto delito, ¿usted no me pediría la dimisión? Piénselo», le reta la portavoz popular a la vicepresidenta.

09:23 Ester Muñoz pregunta a Montero sobre la corrupción: "¿Creen que están legitimados para luchar contra la corrupción?" "¿Creen que están legitimados para luchar contra la corrupción?" le pregunta a la vicepresidenta. Montero la felicita por su nombramiento, y dice "que no le sorprende" su tono, tras las palabras "guerracivilistas" de Tellado y el insulto de Feijóo "a la sombra del limón limonero". Y le reprocha que su partido hablen de corrupción con más de 150 imputados y que van a "ver desfilar" por los juzgados a Rajoy, Montero, etc. "Posiciónese contra la corrupción con las medidas del Gobierno y combata la corrupción".

09:20 Sánchez defiende la quita de la deuda como una medida en favor de la financiación Y defiende la reducción de jornada laboral que previsiblemente fracasará esta tarde, la reforma de la justicia, la posición en Ucrania y Gaza... Y ante los murmullos, pregunta a las señorías que "si les molesta que cuente lo que hacen los ministros". Y sobre vivienda, defiende el impulso de la vivienda protegida que ha dado su Gobierno: "Le parecerá insuficiente, y a mi también, pero la diferencia es que usted entre 100 y 0, prefiere 0".

09:18 Rufián, a Sánchez: «Le escuché que esta era la legislatura de la vivienda y no se nota» El portavoz de ERC le dice que «llega tarde» usar el término genocidio en Israel o decir que los jueces hacen política. Y recuerda que Albares les abroncó por usar el término genocidio. Y le pide no llegar tarde ante el avance de Vox en temas de financiación y vivienda. "Le escuché que esta era la legislatura de la vivienda y no se nota, en Madrid y Barcelona han subido un 80% mientras que los salarios un 2%. Le pido que las casas dejen de ser especulativas, que se pueda intervenir".

09:15 Sánchez le dice a Rufián que va a cumplir los acuerdos de legislatura Pero reconoce dificultades como los problemas de vivienda, pero asegura sus avances y vuelve a destacar su posición ante el "genocidio" de Gaza.

09:14 Sánchez: «Usted no odia a los extranjeros, es interesado» Y le recuerda a Abascal que aceptó un préstamo de un banco húngaro. "¿Qué tipo de relación tiene con su amigo Orban?", le pregunta el presidente. "Hemos reducido el número de llegada de irregulares en un 30% en términos globales. Estamos haciendo una política de fronteras y de promoción de la migración regular. Tenemos un problema que es el reto demográfico, que en términos económicos significa que nuestro poder económico caerá. Tenemos dos opciones ante el invierno demográfico... políticas de natalidad que usted ayer se opusieron. Ustedes solo quieren pobreza", le espeta

09:11 Armengol reprocha la mala educación de Abascal y le dice que retira sus insultos del orden del día La presidente de la cámara amonesta al líder de Vox.

09:10 Turno de Abascal: «¿Qué tipo de negocios tienen con sus amigos de los barcos esclavistas para esta invasión?» Como ha sido la tónica habitual de este verano, Vox eleva el tono migratorio. Y recuerda el "miedo" de las españolas y glosa supuestos casos de agresiones sexuales durante este verano. Y culpa a las políticas de Sánchez de la situación y le llama "corrupto, traidor e indecente".

09:08 Sánchez reprocha a Feijóo el «plantón institucional» «Le tienen que aplaudir para animarle. Este es un país que funciona, ¿Qué ha hecho usted en estos diez días? Un plantón institucional que justifica en una conversación privada y falsa», le reprocha. Y le pregunta cuál es la posición de Feijóo ante la emergencia climática y le acusa de mimetizarse con la estrategia de ultraderecha, frente al Gobierno que propone una quita de la deuda y ha traído un debate necesario como el de la reducción de la jornada laboral que ustedes quieren prohibiera. Y el Gobierno coloca a España en el lado correcto de la historia porque lo que ocurre en Gaza es un genocidio: "Repita conmigo, señoría".

09:05 Feijóo: «Para repartir carnets de moralidad, renueve el suyo» Y contraataca el popular recordándole los trenes y diciéndole que empieza el curso como lo terminó: «La corrupción no se ha ido porque usted sigue aquí».. Y le recuerda que sigue sin mayoría parlamentario. «Solo le mueve el miedo: a los jueces, a los medios, a los socios, a la gente».

09:04 Sánchez: «No nos va provocar, este es un gobierno limpio» Responde así a Feijóo y da algunas medidas como las becas y dice estar en el «lado bueno de la historia»: «condenando el genocidio en Gaza».

09:03 Feijóo: «Usted llegó con su moción de censura, con el diputado Ábalos, prometiendo ejemplaridad» «Usted llegó con su moción de censura, con el diputado Ábalos, prometiendo ejemplaridad. ¿Es ejemplar mantener al fiscal general del Estado en el banquillo?» y continúa el líder del PP glosando temas como el encuentro con Delcy Rodríguez o la declaración hoy de la esposa del presidente por un quinto delito. Y concluye: «Si cualquier presidente se encontrara en estos supuestos, ¿le pediría la dimisión?».

09:00 La pregunta de Rufián: «¿Qué va a hacer lo que queda de legislatura?» «¿Qué va a hacer lo que queda de legislatura?» , será la pregunta de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, a Pedro Sánchez.

08:59 Ministros y diputados comienzan a sentarse en el hemiciclo A punto de comenzar la sesión de control al Gobierno.

08:58 Urtasun condena el segundo ataque de dron a la flotilla destino a Gaza El ministro de Cultura, de Sumar, ha condenado en los pasillos de la cámara el segundo ataque de dron, a pesar de que ayer las autoridades tunecinas descartaron esa versión en el primer suceso, a la flotilla que va camino de Gaza y ha mostrado su solidaridad con el pueblo polaco tras el ataque con drones, presuntamente rusos, de este miércoles.

08:56 Patxi López defiende la «protesta legítima» por Gaza en La Vuelta ciclista a España El portavoz socialista, en los pasillos del Congreso, ha asegurado que los organizadores de la competición deben entender que «los derechos humanos están por encima». También ha asegurado que en el partido no están preocupados por la declaración hoy de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez.

08:54 «¿Cuánto dinero cuesta a los españoles la inmigración ilegal?» «¿Cuánto dinero cuesta a los españoles la inmigración ilegal?», esta será la pregunta que Santiago Abascal, líder de Vox lanzará a Sánchez.

08:52 La pregunta de Feijóo: «¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?» «¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?» Esta será, según el orden del día, la pregunta que le lanzará Alberto Núñez Feijóo al presidente Pedro Sánchez al arrancar la sesión.

08:51 El Tribunal Supremo abre juicio al fiscal general, que se aferra al cargo al no ser suspendido El instructor le impone una fianza de 150.000 euros que deberá pagar de su bolsillo; si no, se le embargarán bienes. Informa Nati Villanueva.

08:50 Begoña Gómez deberá explicar ante el juez los encargos a su asesora La última pieza abierta por el juez Juan Carlos Peinado está centrada en el mal uso de fondos públicos. Informa Carmen Lucas-Torres.