Sánchez ofrece «trocear» la ley de inmigración a base de decretos para sortear el veto de Podemos

En enero hará dos años que Junts y el PSOE pactaron la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat a cambio de que los separatistas se ausentaran de la votación de dos decretos que, de haber participado y votado en contra o ... abstención, el Gobierno hubiera perdido.

En marzo de este año, catorce meses después de ese primer acuerdo, las dos formaciones políticas acordaron los términos de esa delegación de competencias en forma de una ley orgánica que desde entonces ha descansado en un cajón.

Hace tres días Junts exigió que la votación se produjera en el próximo pleno, previsto para la semana que viene, aun conscientes de que el Partido Socialista todavía no había convencido a Podemos, que según han confirmado tumbarán la propuesta.

Ante este escenario, que aventura un nuevo incumplimiento de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, y en un momento de máxima tensión en las relaciones entre ambas formaciones, Moncloa ha hecho llegar a los independentistas una propuesta para cumplir con su palabra.

Los emisarios del presidente del Gobierno, según ha podido saber ABC, plantearon a Puigdemont la opción de aprobar mediante decreto algunas de las cuestiones incluidas en la proposición de ley, que salvo giro de última hora, decaerá por culpa de los cuatro diputados de Podemos la semana que viene.

Aunque hay aspectos de la ley que solo pueden ser de aplicación con un cambio legislativo aprobado por el pleno del Congreso, para lo que no hay mayoría a día de hoy, hay otros, como los permisos de residencia o algunas gestiones que según lo acordado pasarán a realizar los Mossos d'Esquadra, que se pueden aprobar vía decreto.

De esta forma, el Gobierno podría empezar a dar cumplimiento a las exigencias de Junts, con decisiones gubernamentales que podrían estar en vigor al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, sin embargo, deben ser convalidados por el pleno del Congreso en un plazo máximo de treinta días naturales.

Moncloa presume que en estas dos cuestiones concretas, la de los permisos de residencia y la ampliación de competencias por parte de los Mossos, contarían con el beneplácito de Podemos, que tachan de «racistas» a Junts. En el Ejecutivo no descartan incluso incluir las concesiones en un decreto ómnibus, de tal forma que obligarían a los morados a decidir sobre esto junto a alguna medida social.

El punto negativo del uso de esta fórmula, como denuncian los de Puigdemont, es el grado de blindaje del cambio normativo de cara a futuros cambios en Moncloa.

El debate de la inmigración es crucial para Junts, que ve cómo con un discurso más duro ante un problema real en Cataluña, Aliança Catalana de Sílvia Orriols les está ganando la partida, obteniendo cada vez acercarse más a los posconvergentes en los sondeos sobre intención de voto que se están realizando.

El catalán en la UE

Casi a la misma hora que terminaba la última reunión entre los equipos negociadores del PSOE y Junts en el extranjero, en Madrid, en el Palacio de La Moncloa, Pedro Sánchez recibía a Friedrich Merz. El presidente del Gobierno, según le hicieron saber a los de Carles Puigdemont, aprovechó su cita con el canciller alemán para tratar brevemente con su homólogo la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

En todos los debates que se han producido hasta ahora, desde que España registró la petición hace casi dos años, durante la presidencia española de la UE, Alemania ha sido uno de los países que más rechazo han manifestado a la propuesta del Gobierno de Sánchez. Por eso, según fuentes gubernamentales, el jefe del Ejecutivo trató de cambiar de opinión a Merz, ya que un cambio de posición de Alemania facilitaría mucho las cosas para los intereses de Sánchez y Puigdemont.

La cuestión, que ya se ha debatido en distintas ocasiones en el marco del Consejo de Asuntos Generales, sigue pendiente de votación, ya que el Ejecutivo ha retirado el punto del orden del día en dos ocasiones para evitar la derrota. En la última reunión, celebrada esta semana, ni tan siquiera lo plantearon, pese al compromiso adquirido hace dos años con el expresidente catalán Carles Puigdemont.