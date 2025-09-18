Suscribete a
ABC Premium

Junts mantendrá a Sánchez pero sin Presupuestos tras la reunión de Suiza con Zapatero

Los independentistas trasladaron al expresidente socialista que se les «ha acabado la paciencia»

Puigdemont también se inclina por tumbar la reforma de la Justicia que propone el ministro Félix Bolaños

Puigdemont durante una conferencia en Bruselas
Puigdemont durante una conferencia en Bruselas ABC
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

José Luis Rodríguez Zapatero viajó ayer a Suiza, por segunda vez en tres semanas, en busca del prófugo Carles Puigdemont. El propósito del viaje internacional, donde se juega el futuro de la legislatura española, no era otro que a la vuelta poder transmitirle ... buenas noticias a Pedro Sánchez. Con la seguridad, según manifestó el propio Zapatero al entorno del presidente antes de partir de Madrid, de que «Junts volverá al redil».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app