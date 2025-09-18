Sánchez y Merz constatan sus diferencias sobre Gaza

Pedro Sánchez y Friedrich Merz han mantenido este jueves un encuentro en el Palacio de La Moncloa tras el cual se ha podido constatar la distancia que les espera sobre el enfoque de la masacre en Gaza. Mientras que el presidente del Gobierno español ... ha lanzado una ofensiva política y retórica contra Israel, el canciller alemán se muestra más cauto. España fue uno de los primeros países del entorno europeo en reconocer a Palestina como Estado, en la línea de conseguir una resolución política del conflicto. Sin embargo, en Alemania consideran prematuro este reconocimiento que, según Merz, deberá llegar al final del proceso de negociación y no en una etapa tan inicial del conflicto.

Las diferencias van más allá, el canciller alemán tampoco se adhiere a la denominación de «genocidio» para calificar lo que está perpetrando Israel en la franja de Gaza. «Estamos del lado de Israel, lo que no significa que compartamos las decisiones del Gobierno de Israel», se ha justificado Merz, que, en todo caso, ha puntualizado que, si bien comparte la crítica sobre las acciones –«el procedimiento»– en la zona, no considera que sean un «genocidio».

«No hemos entrado a calificar lo que está sucediendo», ha terciado Sánchez. «El canciller Merz ha explicado la posición de Alemania y yo la de España. Lo importante y decisivo es que el Gobierno de España y Alemania estamos unidos en los objetivos, tendremos discrepancias en los caminos para llegar a esos objetivos, pero el camino debe ser que cese la violencia, un horizonte político que dé estabilidad a la región y que el sufrimiento acabe y la ayuda humanitaria pueda entrar», ha señalado Sánchez.

A pesar de los intentos de Sánchez para atraer a Alemania hacia su posición, el canciller Merz se ha mantenido firme: «Alemania está del lado de Israel», ha dicho, sugiriendo así que estar en el otro lado es estar con Hamás. El canciller alemán, que ha ha empatizado con el «sufrimiento» que ven en Gaza, ha recordado que ha restringido la venta de armas a Israel, que ha apoyado las resoluciones de la ONU y que «compartimos que no es proporcional, respecto a los objetivos que espera con razón alcanzar Israel», pero ha subrayado que «la guerra cesará en cuanto Hamás libere a los rehenes, pueden poner fin a esta guerra en cualquier momento, pero no lo hacen». En sus palabras hubo además un reproche velado a la posición española: «Debo dejar una cosa clara: debe ser posible criticar al gobierno israelí, pero nunca usarse para incitar al odio».

Catalán en la UE

El reconocimiento de las lenguas cooficiales en la Unión Europea también tuvieron espacio en la conversación. Sánchez ha vuelto a exponer su posición, rebajándola inmediatamente introduciendo el condicionante de que es «público y notorio» que se «exige unanimidad». «Es verdad que llevamos 40 años esperando este momento, ojalá podamos conseguirlo en un futuro no muy lejano», ha señalado el presidente español.

Por su parte, Merz ha confirmado la conversación, apuntando «cuán complicado es el sistema de lenguas», aunque ha considerado que «a medio plazo podría haber una muy buena solución». En este punto, el canciller ha restado trascendencia al asunto, asegurando que «gracias a la inteligencia artificial no necesitaremos intérpretes, pero todavía pasará un poco de tiempo».

«Entiendo el interés del Gobierno español por los desafíos lingüísticos que hay aquí en España. Cómo resolverlo ya tendremos que verlo», ha sentenciado.