Suscribete a
ABC Premium

Sánchez y Merz constatan sus diferencias sobre Gaza

El canciller alemán no reconoce el «genocidio» ni comparte el reconocimiento del Estado palestino

Merz condiciona el uso del catalán en la UE a la llegada de la inteligencia artificial

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El canciller alemán y el presidente del Gobierno de España a su entrada en la rueda de prensa.
El canciller alemán y el presidente del Gobierno de España a su entrada en la rueda de prensa. REUTERS/Susana Vera
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez y Friedrich Merz han mantenido este jueves un encuentro en el Palacio de La Moncloa tras el cual se ha podido constatar la distancia que les espera sobre el enfoque de la masacre en Gaza. Mientras que el presidente del Gobierno español ... ha lanzado una ofensiva política y retórica contra Israel, el canciller alemán se muestra más cauto. España fue uno de los primeros países del entorno europeo en reconocer a Palestina como Estado, en la línea de conseguir una resolución política del conflicto. Sin embargo, en Alemania consideran prematuro este reconocimiento que, según Merz, deberá llegar al final del proceso de negociación y no en una etapa tan inicial del conflicto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app