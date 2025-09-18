Merz condiciona el uso del catalán en la UE a la llegada de la inteligencia artificial

Desde los trabajos preparatorios, la diplomacia alemana no dejaba de sorprenderse de que un asunto aparentemente doméstico y menor como el uso del catalán en la UE se introdujese con calzador en la agenda de una bilateral Alemania-España. Estas cumbres suelen utilizarse para ... asuntos de largo alcance de lo que no carece precisamente la actualidad europea e internacional.

Tras la reunión con Pedro Sánchez en Madrid y preguntado por lo que habían hablado al respecto, Friedrich Merz ha reconocido que Sánchez ha abordado la cuestión del catalán y ha tirado de una fina ironía, dejando la solución en manos de la inteligencia artificial. «Yo mismo he sido miembro del Parlamento Europeo y se cuán complicado es el servicio de idiomas en la UE y cada lengua añadida multiplica la necesidad de traducciones», ha justificado la posición alemana, contraria a la nueva introducción.

«Creo que de aquí a medio plazo podría haber una buena solución por medio de la inteligencia artificial, porque gracias a la IA ya no necesitaremos intérpretes, vamos a poder entender y hablar en todos los idiomas de UE», ha sugerido una solución tecnológica a la reivindicación nacionalista catalana, aunque ha reconocido que «todavía pasará algo de tiempo».

Noticia Relacionada Junts mantendrá a Sánchez, pero sin Presupuestos, tras la reunión de Suiza con Zapatero Joan Guirado Puigdemont también se inclina por tumbar la reforma de la Justicia que propone Bolaños

Dejando entrever que conoce el fondo del asunto y sin perder la ironía, Merz ha declarado que «he entendido bien el interés del gobierno español y del presidente del gobierno español con respecto a los desafíos lingüísticos: que son idiomas muy distintos, no se entienden todos entre sí».

El ministro alemán para Asuntos Europeos, Gunther Krichbaum, lo plantea como una cuestión técnica, basado en el dictamen oral del servicio jurídico del Consejo de la UE, que sostiene que sería necesaria una reforma de los Tratados europeos para incluir nuevas lenguas oficiales. Alemania ya ha aclarado anteriormente que votará en contra, si se fuerza una decisión sin haber resuelto antes las dudas legales. En el briefing con el portavoz de exteriores previo a la bilateral, preguntado sobre si hay movimiento al respecto, textualmente respondió que «no nos hemos movido ni un milímetro». Merz, sin embargo, ha dejado una puerta abierta a la negociación en la rueda de prensa conjunta, al añadir las palabras: «Cómo resolverlo, eso lo tendremos que ver».