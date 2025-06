Sánchez dinamita la conferencia y se aferra a la legislatura hasta 2027

De todas las propuestas que las comunidades autónomas pusieron sobre la mesa ayer durante la Conferencia de Presidentes, ninguna fue del agrado de Pedro Sánchez. Y eso, que el orden del día era extenso y que los presidentes autonómicos lo estiraron durante sus intervenciones. ... Pero nada sedujo al inquilino de la Moncloa, que ha despachado el final de la cumbre dinamitando cualquier tipo de acuerdo.

Después de toda la mañana escuchando a los responsables de las comunidades autónomas, uno de los barones del PP ha cuestionado curioso a Sánchez la razón por la que había descartado cualquier acuerdo. «¿No le ha gustado ninguna propuesta de las comunidades del PP?». La respuesta de Sánchez, según los presentes, ha sido tan breve como lacónica: «Así es».

Y eso que, durante su intervención inicial, Sánchez ha hecho gala de su talante en medio de una tensión ambiental que se ha ido palpando desde la llegada de los presidentes al Palacio de Pedralbes. Ha asegurado que estaba «deseando» escuchar las propuestas de los líderes autonómicos y les ha pedido abordarlas «con honestidad y espíritu constructivo». Aunque enseguida les ha advretido que la Conferencia de Presidentes «no puede tomar decisiones, salvo si se obtiene el apoyo unánime de las comunidades y del presidente del Gobierno», ha señalado refiriéndose a él mismo en tercera persona. «Por eso -ha dicho-, o dejamos la crispación en el perchero o este encuentro servirá para muy poco. Lo cual sería una pena». Y lo ha sido. Un «fracaso total», en palabras de Jorge Azcón, presidente de Aragón, y de muchos otros de los representantes autonómicos, que denunciaron el uso político de la conferencia por parte del Gobierno. También del socialista Emiliano García-Page, que ha confesado salir «muy decepcionado» y ha argumentado una vez más que no tiene sentido sacar la financiación autonómica de la Conferencia de Presidentes. «No es un punto más. Es la condición previa para que el resto de cuestiones no se conviertan en estériles», ha sentenciado el presidente de Castilla-La Mancha, que dentro de la reunión ha pedido a Sánchez fecha y proyecto para discutir el sistema caducado ya desde hace una década. «Lo único que quería Sánchez era traer aquí al Rey, dar sensación de normalidad y distraer el foco político», ha reconocido a ABC otro de los barones populares.

La Conferencia de Presidentes ha comenzado de buena mañana con tensa cordialidad. Una cita marcada por los nervios de los días previos, con la amenaza de plante de los presidentes del PP si no se ajustaba el orden del día a sus peticiones, y que desembocó en una bienvenida salpicada de momentos incómodos. El más violento, el protagonizado por Isabel Díaz Ayuso y la ministra Mónica García, que ha intentado dar dos besos a la presidenta de Madrid, pero que ha sido frenada en seco. «¿Pretendes darle un beso a una asesina?», ha dicho Ayuso en referencia a los ataques que recibe por parte de Más Madrid, formación política de la titular de Sanidad. Su equipo niega que la haya llamado asesina.

Foto relajada, reunión tensa

El incidente ha sido una muestra palpable de la tensión, que se ha trasladado dentro del Palacio. Aunque antes ha habido cierta distensión tras la foto de familia con Felipe VI e incluso corrillos transversales, como en el que se ha visto en animada charla a Sánchez, García-Page, el asturiano Adrián Barbón, María Chivite y Fernando López Miras, presidentes de Asturias, Navarra y la Región de Murcia. Pero al iniciar su intervención el lendakari Imanol Pradales ha vuelto a montarse el lío, al abandonar la sala Ayuso como protesta por el uso del euskera. Los pinganillos de traductores, presentes por primera vez en una cita como esta, han generado un clima de crispación contrario al que pretendían Salvador Illa e Imanol Pradales cuando se lo propusieron a Moncloa. «Esto, en lugar de acercarnos, nos aleja. No tiene sentido que estemos tomando un café en el pasillo y hablemos todos en español y dos metros más allá tengamos que entendernos con un traductor», ha denunciado López Miras, con argumentos similares a los del andaluz Juan Manuel Moreno. Si bien ningún otro barón popular ha secundado a Ayuso, e incluso los ha habido que como la balear Marga Prohens o el gallego Alfonso Rueda también han empleado, parcialmente, las lenguas cooficiales, sin que Ayuso se levantase de nuevo. Pradales no se ha quedado callado dentro y ha reprochado a la madrileña su actitud, como también ha hecho al término de la jornada el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Todos los presidentes del PP pidieron de manera sincronizada el adelanto electoral, que Sánchez negó expresamente

Con la vuelta de Ayuso, una vez acabadas las intervenciones del presidente vasco y catalán, la conferencia se ha encarrilado hacia el debate de propuestas e ideas, con los barones del PP haciendo énfasis en los asuntos que más afectaban a sus territorios y con un denominador común: el adelanto electoral.

A dos días de la manifestación convocada en Madrid para exigir a Sánchez que liquide la legislatura, todos los presidentes del PP han incluido de una u otra manera la petición de convocatoria de elecciones. «Cuando le he pedido que convocara elecciones generales le he visto risueño, se ha reído de forma ostensible, y yo interpreto que la risa no era de tensión, sino de cierta intranquilidad», explicaba Azcón, que veía en la actitud del presidente un punto de soberbia.

La cumbre de los presidentes autonómicos termina en un fracaso rotundo y volverá a celebrarse en Asturias

Barbón ha terciado con socarronería para proponer el Principado como sede de la próxima cita, a finales de año, y Sánchez ha recogido el guante para pedir al resto de comunidades que presentasen sus propuestas para albergar la conferencia, dado que «habrá ocasión para todas. Porque mi intención es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en 2027, cuando tocan». Finalmente se ha confirmado Asturias como próxima sede.

El Gobierno ha terminado la jornada con una comparecencia conjunta de Torres y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la que han arremetido contra todos quienes no aceptaron su plan de 7.000 millones financiado a partes para construir vivienda. La manchega Rodríguez se ha preguntado quién no quería ese plan; su paisano Page había denunciado al Ejecutivo por aplicar la fórmula del «yo invito y tú pagas».