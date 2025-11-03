Suscribete a
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana sin convocar elecciones

El barón del PP anuncia su salida en una declaración institucional tras sus conversaciones con Feijóo y apela a la mayoría parlamentaria para elegir a su sucesor

Carlos Mazón, el corredor de fondo atrapado en una sobremesa

Sigue en directo la última hora de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana

Carlos Mazón, a su llegada este lunes al palacio de la Generalitat
Carlos Mazón, a su llegada este lunes al palacio de la Generalitat EFE
Toni Jiménez

Valencia

Carlos Mazón ha anunciado este lunes su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana en una declaración institucional realizada a primera hora de la mañana, junto a los miembros de su Gobierno y tras hablar con el Rey. Mazón no convoca elecciones anticipadas ... y apela a la mayoría parlamentaria «que votaron los valencianos» en 2023 para elegir a otro presidente que «complete» la reconstrucción.

