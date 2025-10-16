Sánchez anuncia la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que dependerá de Presidencia del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad que estará adscrito a Presidencia del Gobierno.

El objetivo de esta medida es el de «fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, fomentar su innovación y aumentar la ... inversión».

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo en su intervención en la clausura la 19º edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE), recogida por Servimedia. Noticia Relacionada Detenidos dos menores hackers por difundir datos de Sánchez, ministros y altos cargos del CNI Pablo Muñoz La Comisaría General de Información de la Policía culmina una investigación que comenzó en septiembre y que ha acabado con el arresto en Albacete y Cataluña de los implicados Tal como ha anunciado, la iniciativa se une a la ya impulsada desde el Gobierno para revisar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan España Digital Año 2026 a partir de tres ejes como son «fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, fomentar su innovación y aumentar la inversión».

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión