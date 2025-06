Rufián, tras reunirse con Sánchez en Moncloa: «No sé cuánto tiempo queda, aprovechemos lo que nos queda»

Gabriel Rufián se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez minutos después de la sesión de control en la que el portavoz de ERC le ha afeado al presidente los casos de corrupción que le cercan.

En su alocución de casi dos minutos, Rufián le pidió a Sánchez que «jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel 'P. Sánchez'», y que se grabara «a fuego» que «la izquierda no puede robar». «No nos hagan escoger entre corruptos cutres y premium», le dijo desde su escaño.

Instantes después, y tras admitir que se estaba pensando si acudir a la cita o no, Rufián habló con los medios sobre cómo había ido la reunión.

«Hemos visto a un presidente tocado, a una persona tocada. Se ha comprometido a intentar ir a por los corruptores, en este caso las constructoras. Esto implica un cambio en el Código Penal, en cuanto a sanciones de por vida, multas millonarias a aquellos que han contribuido a corromper a representantes públicos. Y le hemos exigido avanzar en la agenda social: esto significa vivienda, vivienda y vivienda. Intervenir el mercado de la vivienda», destacó Rufián, antes de hacer un llamamiento a las fuerzas políticas que están «a la izquierda del PSOE».

«Hago un llamamiento a las fuerzas de izquierda de este país a que avancemos. Que nos pongamos de acuerdo en tres o cuatro cosas, sobre todo para mi en la vivienda (...) Cuando entren aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos» Gabriel Rufián Portavoz de ERC

«Humildemente desde aquí, después de años, me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda a la izquierda del PSOE que aprovechemos el tiempo que nos quede aquí, pase lo que pase, para avanzar e intentar dejarle de la mejor forma posible una vida digna a la gente. No sé cuánto tiempo queda. No sé lo que va a pasar, más allá de los que lo están publicando», se mostró ciertamente preocupado, casi resignado, ante un final abrupto de la actual legislatura.

«Hago un llamamiento a las fuerzas de izquierda de este país, a que avancemos. Que nos pongamos de acuerdo en tres o cuatro cosas, sobre todo para mi en la vivienda. Es fundamental que la gente pueda comprarse un piso, porque cuando entren aquí los corruptos premium nos vamos al carajo todos», insistió.