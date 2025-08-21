Suscribete a
Robles, en la Academia General del Aire, sobre la Princesa Leonor: «Su papel en el Ejército es muy importante»

La ministra de Defensa inspecciona las instalaciones donde la Heredera cursará su tercer y último año de formación castrense a diez días de su ingreso

Desde San Javier pide al PP que elogie a Protección Civil y el Ejército en vez de» estar criticando en despachos»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Academia General del Aire y del Espacio (AGA)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Academia General del Aire y del Espacio (AGA)
Patricia Romero

Patricia Romero

San Javier (Murcia)

Como ya viene siendo costumbre en los últimos tres años, Margarita Robles ha visitado la Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia) a falta de diez días del ingreso de la Princesa Leonor para supervisar las instalaciones en las que la Heredera ... al Trono culminará su tercer y último año de formación castrense. Lo hará el próximo lunes 1 de septiembre -aunque su llegada está prevista para un día antes, el domingo 31 de agosto- como alférez de 4° curso y formará parte de la 78a promoción de la AGA.

