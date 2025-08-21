Robles, en la Academia General del Aire, sobre la Princesa Leonor: «Su papel en el Ejército es muy importante»

Como ya viene siendo costumbre en los últimos tres años, Margarita Robles ha visitado la Academia General del Aire (AGA) en San Javier (Murcia) a falta de diez días del ingreso de la Princesa Leonor para supervisar las instalaciones en las que la Heredera ... al Trono culminará su tercer y último año de formación castrense. Lo hará el próximo lunes 1 de septiembre -aunque su llegada está prevista para un día antes, el domingo 31 de agosto- como alférez de 4° curso y formará parte de la 78a promoción de la AGA.

«El papel de la Princesa en las Fuerzas Armadas es muy importante de cara a su futuro, pero también porque es un llamamiento para que la gente joven también ponga en valor a la institución», ha comenzado la ministra de Defensa señalando en declaraciones a los medios en el Patio de Armas de la AGA tras su visita a las obras del nuevo edificio que acogerá gran parte del conjunto simuladores con los que los futuros aviadores -entre ellos, Doña Leonor- aprenderán a volar antes de coger los mandos de los Pilatus PC-21, la aeronave instructora que sustituyó a los míticos C-101 (alias 'culopollo') el pasado mes de junio cuando se jubiló la famosa Patrulla Águila.

Durante su estancia en la AGA, en la cual aterriza tras su paso por la Academia General del Ejército en Zaragoza y la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), es importante que la hija de los Reyes Felipe VI y Letizia se forme «no solo en lo militar, sino en valores», ha puesto en relieve Robles. En este sentido, ha señalado la titular de Defensa que será un curso «muy exigente» para el cual «está todo perfectamente diseñado».

Preguntada por la evolución de la Princesa, futura jefa de las Fuerzas Armadas, a lo largo de su formación castrense, ha dicho querer poner de manifiesto que doña Leonor es una mujer que se ha integrado «plenamente» en las dos academias militares en las que ha estado. Y lo ha hecho, apunta la ministra, «con gran profesionalidad». «Ha sido una alumna más, pero con mucho interés por aprender y mejorar cada día, y con una magnífica convivencia», ha destacado, para a continuación añadir que la Heredera al Trono, a sus 19 años, «es la imagen de la profesionalidad en cada momento». Algo que, a su juicio, es «una imagen muy buena de España».

Robles también ha aprovechado su visita para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la AGA, ya en San Javier desde el pasado día 18. Tras el tradicional brindis con los cadetes, la ministra ha estado conversando con ellos, interesándose uno por uno por sus primeros días en la escuela e invitándoles a «trabajar duro». «No hay nada más bonito en la vida que elegir una profesión con compromiso y profesionalidad, y que represente a España», les ha dicho, resaltando el «enorme orgullo» que ha dicho sentir hacia las Fuerzas Armadas de nuestro país, especialmente tras estos siete años que lleva en el cargo.

Papel de las alumnas

Mención especial ha hecho Robles a las alumnas, cuya representación crece cada año en el Ejército del Aire según las últimas estadísticas de ingreso. A ellas se ha querido dirigir precisamente para decirles que «como mujer que cree firmemente en poder mujeres, es muy importante que haya tantas mujeres». Por último, ha vuelto a recordar en presencia del nuevo alumnado que la Princesa Leonor «va a ser una más» a partir del 1 de septiembre.