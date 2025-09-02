Puigdemont agradece «la amabilidad» a Illa y se queja de que no hay normalidad democrática

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y su antecesor en el cargo Carles Puigdemont

Hora y media ha durado la reunión de este martes entre el presidente catalán, Salvador Illa, y su antecesor en el cargo Carles Puigdemont en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea. Tras el encuentro, el líder independentista ha agradecido al socilista «la amabilidad y la conversación», aunque ha criticado la tardanza, la ubicación y la falta de normalidad democrática.

«Esta tarde he sido recibido por el presidente Salvador Illa en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea. Le agradezco la amabilidad y la conversación. En situación de normalidad democrática, esta reunión habría tenido que producirse hace muchos meses y no en Bruselas, sino en el Palau de la Generalitat, en la capital de Catalunya. Hoy volvió a quedar claro que no vivimos en situación de normalidad», ha escrito Puigdemont en su cuenta de X.

Noticia Relacionada Illa se ve con Puigdemont en Bruselas para salvar su Gobierno y el de Sánchez Joan Guirado

Por su parte, el presidente catalán también se ha manifestado tras el encuentro a través de la misma red social, donde ha asegurado que «el diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña continúe avanzando».

Aquesta tarda he estat rebut pel president @salvadorilla a la delegació de la Generalitat davant la Unió Europea. Li agraeixo l'amabilitat i la conversa. En situació de normalitat democràtica, aquesta reunió s'hauria hagut de produir fa molts de mesos i no pas a Brussel·les sinó… pic.twitter.com/vctI4Uvk6a — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 2, 2025

«Hoy me he encontrado con el presidente Carles Puigdemont, tal y como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo», ha publicado.

Avui m'he trobat amb el president Carles Puigdemont, tal com he fet amb la resta d’expresidents de la Generalitat. El diàleg és el motor de la democràcia perquè Catalunya continuï avançant. Avui en donem un bon exemple. pic.twitter.com/N7QKGjFZVH — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) September 2, 2025

La reunión entre Illa y Puigdemont comenzó puntual, sobre las 16.15 horas y terminó aproximadamente a las 17.45 horas. Ambos se marcharon del encuentro sin hacer ningún tipo de declaración ante los medios de comunicación que se encontraban allí congregados.

El encuentro, largamente reclamado por los independentistas, se produce en un momento en que el PSOE pugna por sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó en su entrevista de este lunes que la elección de la fecha obedezca a un deseo de garantizar el voto favorable del partido nacionalista a las cuentas y la enmarcó en la política de «diálogo y convivencia» promovida desde la Generalitat.