El PSOE suplica a Junts una nueva reunión en el extranjero antes de finales de septiembre

Si Junts la acepta, será la tercera reunión en menos de un mes en el extranjero con presencia del mediador internacional. Síntoma, tal como avanzó ABC el pasado viernes, que las cosas no van nada bien. Fue tras ese último encuentro, celebrado ... la mañana del jueves, y en el que no se produjo «ningún avance», cuando Moncloa empezó a «suplicar» a JxCat una nueva cita antes de acabar el mes de septiembre.

Los de Carles Puigdemont, que encabezó la delegación separatista, formada por Jordi Turull y Míriam Nogueras, sopesan ahora si volver a viajar tan pronto a Suiza para «volver a dar vueltas sobre lo mismo», si el Partido Socialista no se mueve antes y pone alguna «cosa tangible» sobre la mesa para «comprobar si hay agua en la piscina».

Aunque Junts siempre ha defendido este foro de diálogo, que lograron tras doblegar al PSOE durante la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, ya que para Ferraz esto siempre había sido una línea roja, la realidad actual es que empiezan a asumir que no ha servido para nada. Y lo dicen con cierta desesperación, conscientes, dicen, de que «estamos en el tiempo de descuento».

El pasado jueves, tras el último cara a cara, un dirigente de Junts al más alto nivel llegó a decir que «puede que sea una de las últimas reuniones«. Un mensaje que enlaza mucho con el que lanzó Puigdemont hace unas semanas y repitió Turull ayer sábado, durante la celebración del Consejo Nacional celebrado en Figueres, de que »en otoño pasarán cosas«.

Aunque en el último encuentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se habló poco, básicamente porque Puigdemont le cerró la puerta a tan siquiera negociarlos al inicio de la conversación, el motivo de este nuevo encuentro antes de acabar el mes, según fuentes gubernamentales, es comprobar si los de Junts iban de farol o no. Si tras la amenaza, que los de Puigdemont no ven como tal, ya que consideran que fue una reafirmación de su posición, hay alguna posibilidad.

En Moncloa, cuando la delegación independentista les aseguró que no iban a participar de una operación para desbancar al presidente del poder, respiraron aliviados. Pero sabedores, también, que mantenerse en el poder con respiración asistida y perdiendo votaciones puede ser letal para los futuros intereses electorales.

La aprobación del techo de gasto, que debería aprobarse de forma inminente en el Consejo de Ministros y cuya convalidación en el Congreso es la primera meta volante para los Presupuestos de 2026, es lo que Sánchez quiere que Zapatero le rasque a Junts, ni que sea para dar alas a su promesa de presentar las cuentas. Fuentes de JxCat, por ahora, insisten en que tampoco tienen previsión de apoyarlo.

Sea como sea, la próxima cita con el mediador internacional, se producirá tras el rechazo a la ley de inmigración para traspasar las competencias a la Generalitat, ya que Podemos –a los que Turull tachó de catalanófobos ayer– votará en contra. Consideran en Junts que «el PSOE no ha hecho todo lo que estaba en sus manos» para convencer a los morados.

Los socialistas también quieren que la reunión sea antes del debate de política general en el Parlament, en el que Junts quiere obligar al Illa a votar a favor de que el Parlament exija al Gobierno medidas que forman parte del acuerdo de Bruselas y que no se han cumplido..

El papel de Montero e Illa

María Jesús Montero y Salvador Illa son, hoy por hoy, los principales «obstáculos» en la negociación tanto con Junts como con ERC. Los independentistas les señalan como los culpables «de que todo esté descarrilando», ya que, según ellos, «se dedican a boicotearlo todo».

Montero, opinan, «por miedo a estamparse en las próximas elecciones andaluzas y porque representa al PSOE más rancio». «Como Illa, de hecho», añaden, que en su caso«está pensando más en el momento en el que se tenga que relevar a Sánchez que en sus propios intereses actuales y los de Cataluña«.

Sacarlos a los dos de la ecuación, inciden, «es una necesidad»si en Moncloa «hay una voluntad real de reconducir las cosas». Unas intenciones de las que incluso en Junts empiezan a dudar.