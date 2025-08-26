El PSOE pedirá suspender el Pleno del Congreso que coincide con la Diada

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá suspender la celebración de la sesión plenaria prevista para el próximo jueves 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados, según confirman fuentes parlamentarias socialistas a ABC. Un pleno que coincide con la Diada (fiesta nacional de Cataluña). Será ... el portavoz, Patxi López, el encargado de pedirlo en la reunión de la Junta de Portavoces que tendrá lugar la próxima semana. Bastará con una mayoría de votos para poder suspenderla y no será necesaria la unanimidad.

El calendario de Plenos del nuevo curso político que está a punto de comenzar, aprobado a mediados de este año, incluía la primera sesión plenaria prevista para los días 9, 10 y 11 de septiembre. Pero el PSOE quiere que la jornada del día 11, que coincide tanto con la Diada como con la declaración ante el juez de de la mujer del presidente del Gobierno, no se celebre y concentrar los puntos del orden del día previsto únicamente en los días 9 y 10.

El 11 de septiembre del pasado año, el Pleno se desarrolló con normalidad en la Cámara Baja pese a coincidir también con la Diada catalana. Fueron los diputados de Junts per Catalunya, encabezados por su portavoz, Miriam Nogueras, los que optaron por ausentarse de las votaciones, abandonando el Hemiciclo para poder estar en Cataluña en las manifestaciones. La actividad del Congreso no se alteró en absoluto. De hecho, el PP perdió una moción contra el concierto catalán tras la abstención de Vox, que la dejó caer pese a que la ausencia de los neoconvergentes parecía allanar el camino.

El día de la Diada de Cataluña coincide además con la declaración ante el juez Juan Carlos Peinado de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Lo hará un día después que su asesora, Cristina Álvarez, y por presunta malversación de caudales públicos, quinto delito por el que se la investiga. Hasta ahora sólo figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Con la del próximo día 11, ya son cuatro las veces que el magistrado citada a declarar a la mujer de Sánchez.