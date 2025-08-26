Suscribete a
El PSOE pedirá suspender el Pleno del Congreso que coincide con la Diada

El 11 de septiembre es también el día en que Begoña Gómez volverá a declarar como investigada ante el juez por un presunto delito de malversación de caudales públicos

Imagen: Adrián Quiroga
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá suspender la celebración de la sesión plenaria prevista para el próximo jueves 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados, según confirman fuentes parlamentarias socialistas a ABC. Un pleno que coincide con la Diada (fiesta nacional de Cataluña). Será ... el portavoz, Patxi López, el encargado de pedirlo en la reunión de la Junta de Portavoces que tendrá lugar la próxima semana. Bastará con una mayoría de votos para poder suspenderla y no será necesaria la unanimidad.

