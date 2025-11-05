Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

El PP lleva al Congreso la cena de Alegría con el ex alto cargo de la Moncloa cesado por acoso sexual

Pregunta si Salazar es un «asesor en la sombra» y si su destitución fue «una pantomima de cara a la galería»

Las víctimas de la dana claman en el Congreso: «A nuestros familiares los mató la mala gestión»

La ministra portavoz, Pilar Alegría, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
La ministra portavoz, Pilar Alegría, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Jaime García
Juan Casillas Bayo

Juan Casillas Bayo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso le da mala espina la cena entre la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y su excompañero Francisco Salazar, cesado este verano de sus cargos en la Moncloa y Ferraz por denuncias de acoso sexual de varias mujeres ... socialistas. Tras publicar este martes 'Artículo 14' imágenes de ambos en un céntrico restaurante madrileño, los populares han movido ficha con el registro de una batería de preguntas en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app