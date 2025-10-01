Suscribete a
Plan de inmigración del PP: ¿original o copia?

Génova adopta posturas más restrictivas iguales al programa electoral de Vox

Los expertos avisan que las medidas tienen difícil encaje legal

PP y Vox entran en el cuerpo a cuerpo con el debate de la inmigración

Inés Ruiz-Jiménez

Inés Ruiz-Jiménez

El nuevo plan de política migratoria del Partido Popular: ¿original o copia? Esa es la gran pregunta desde que el domingo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, firmara junto a sus barones una declaración conjunta en la que suscribían las líneas maestras ... de un nuevo plan de inmigración más restrictivo -que verá la luz al completo este octubre-. En la sede nacional de Vox saltaron todas las alarmas, pues tras analizar el contenido, su conclusión es: copia. Entre acusaciones de «plagio», los de Santiago Abascal han desdeñado una nueva hoja de ruta de Génova que tan solo se diferencia de su propio programa electoral de julio de 2023 por algunos matices. Pero el fondo y la forma son, desde hace unos días, prácticamente idénticos.

