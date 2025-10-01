Plan de inmigración del PP: ¿original o copia?

El nuevo plan de política migratoria del Partido Popular: ¿original o copia? Esa es la gran pregunta desde que el domingo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, firmara junto a sus barones una declaración conjunta en la que suscribían las líneas maestras ... de un nuevo plan de inmigración más restrictivo -que verá la luz al completo este octubre-. En la sede nacional de Vox saltaron todas las alarmas, pues tras analizar el contenido, su conclusión es: copia. Entre acusaciones de «plagio», los de Santiago Abascal han desdeñado una nueva hoja de ruta de Génova que tan solo se diferencia de su propio programa electoral de julio de 2023 por algunos matices. Pero el fondo y la forma son, desde hace unos días, prácticamente idénticos.

Priorizar el acceso de la inmigración hispanoamericana, premiar el lenguaje y los valores compartidos, suprimir la vía del arraigo o retirar la nacionalidad a inmigrantes que delincan son algunas de las propuestas que vertebran la política migratoria de Vox y han sido asumidas ahora por la ideóloga del PP Alma Ezcurra, en quien Feijóo confió el viraje en esta materia. Es innegable que los populares se siguen caracterizando por la mesura, pues en el preámbulo se habla de la inmigración como una «oportunidad» y hacen hincapié en que «no se trata de expulsarlos a todos» (en alusión a Vox).

Tampoco se pide «hundir el Open Arms» ni expulsar a todos los inmigrantes que residan ahora mismo en España de forma ilegal. Esas son consignas que el PP aun no han querido entonar. Pero lo cierto es que este nuevo giro de guion, si se compara con las medidas que planteaba Vox en 2023 son dos caras de la misma moneda. Un compromiso adquirido con una línea más dura de cara a enfrentar la crisis migratoria que, en ambos casos, plantea serias dudas a los expertos.

«La nacionalidad está regulada en el Código Civil y tiene un alto grado de protección una vez se concede. Es posible, en algunos casos ya se plantea de hecho, revocación por la comisión de un delito grave. No es nada nuevo. Pero plantearlo en términos generales es inviable. Supondría una complejidad seria que chocaría de frente con la Constitución y con tratados internacionales a los que España está adscrito, como el de reducción de casos de apatridia», expresa Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

«Esta idea de que si el delincuente es español, a la cárcel, y si es extranjero, a su país, supone una ruptura radical con uno de los principios fundamentales del derecho en general y del derecho penal en particular: el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por origen racial o nacional», denuncia Francisco Solans, portavoz de Extranjeristas en Red. «Aplicar una política de tabla rasa y expulsión de extranjeros, aunque hayan cometido delitos, discriminándolos de los españoles que hayan podido cometer esos mismos delitos, contraría nuestra Constitución», concluye.

Por otra parte, el PP ahora contempla sumarse a esa idea de Vox de «establecer cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades amigas (hispanoamericanas)» y reconoce ese «vínculo especial», toda vez que baraja la posibilidad de eliminar la vía del arraigo asumiendo que es un «coladero» y una « pasarela rápida» para que inmigrantes adquieran la nacionalidad. Lo que se omite en este planteamiento es que el arraigo es «una fórmula que a quien más favorece es a la gente que puede entrar sin visado; fundamentalmente inmigrantes de América Latina. Si les suprimes esa vía, estás cometiendo una imprudencia», asegura Solans.

Tampoco ha sonado bien la medida planteada por el propio Feijóo de crear un visado «por puntos» para cribar a los inmigrantes en función de «las necesidades laborales». En sus propias palabras, y términos muy similares a Vox, para «garantizar la entrada de quien conoce mejor nuestra cultura y quien tiene mayor capacidad de integración». Esto, para Valiente, supondría aplicar un sistema que priorice determinados tipos de inmigración por procedencia, raza u origen. «Corre el riesgo de ser discriminatorio», concluye.