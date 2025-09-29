Vox denuncia el «paripé» y «estafa» del PP por intentar copiar su discurso sobre inmigración

Las nuevas medidas acerca de inmigración anunciadas el pasado domingo por el Partido Popular no han tardado en provocar una respuesta en sede de Vox en Madrid. Esta misma mañana, el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fuster, ha criticado a los populares por «intentar copiar» su discurso con un «paripé» en Murcia. «Feijóo habló de gestionar la inmigración, el campo», ha comentado, valorando que «la realidad es que el PP ya solo sabe gestionar la estafa a sus votantes».

Fuster ha criticado, además, que a los de Feijóo no les «basta solo con engañar a sus votantes, sino que se vuelve a unir a los socialistas en la demonización de Vox con mentiras y manipulaciones». El líder popular declaró ayer que la propuesta de los de Abascal es «echar a los inmigrantes al mar». Según ha afirmado el portavoz nacional, el Partido Popular está elaborando esta nueva propuesta para «preparar un nuevo pacto con el PSOE». «Son lo contrario a una alternativa, por eso pactaron hace un año repartir menas e ilegales por toda España», ha sentenciado, añadiendo que los populares «son una copia del CDU alemán, que después de ganar las elecciones incumplió todo lo prometido».

El nuevo discurso de los populares, según Vox, nace del «nerviosismo» del bipartidismo porque el partido liderado por Abascal «no para de crecer». «Las encuestas dicen que el 80% de los españoles quiere que se vayan todos los inmigrantes ilegales y los legales que delincan», ha recordado, recordando que «lo moral es defender» a los españoles y que ellos no «cambian su discurso». «Cualquier estafa diríjase a la calle Génova», ha dictaminado.

Desde la sede nacional de Vox, los de Santiago Abascal han reprochado las palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en las que afirmaba que acoger a esos menores «es una obligación legal y moral». Para Fuster, no es moral «ni de coña», «lo moral es defender las fronteras».

Las palabras de Aldama y la presencia Ortega Smith en Atenea

Esta misma mañana, Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la trama Koldo, ha desvelado en una entrevista en la Cope que 10 millones del rescate de Plus Ultra habrían ido a la Internacional Socialista. Ante esto, Fuster ha declarado que «lo peor del PSOE está por llegar» y que no es una sorpresa para su formación.

La presencia de Javier Ortega Smith en la presentación de la Fundación Atenea del exfundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no ha provocado ningún malestar en el partido, según ha comunicado Fuster: «Cada uno es libre de ir a donde quiera». Además, tampoco ha molestado que cargos de Vox en activo acudiesen al evento ya que se presentaban como «amistad» de Espinosa de los Monteros. Por último, ha solicitado que si el exfundador de Vox tiene relación con el PP, «que le diga que demonización nunca es una opción».