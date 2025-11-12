Los peritos de la UCO cercan a García Ortiz: sus borrados fueron «voluntarios» y admitió que «destruyó» su teléfono móvil

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto cerco a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se le acusa de un delito de ... revelación de secretos por la divulgación de datos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Once agentes, tres como peritos, han declarado y han ratificado sus informaciones sobre que el fiscal general borró sus Whatsapp y correos personales y lo hizo de manera «voluntaria» y «no accidental».

Además, han dejado claro que las conversaciones que recogieron entre distintos protagonistas de la Fiscalía General del Estado sobre las informaciones sobre la cuestión investigada demostraban «un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado, se ve el dominio y la jerarquía».

La Abogacía del Estado, ejerciendo funciones de defensa de García Ortiz, ha tratado de demostrar con sus preguntas que el registro del despacho del investigado y del análisis de sus dispositivos electrónicos fue «desproporcionado». Sin embargo, una y otra vez, distintos agentes defendieron que el volcado de sus dispositivos fue «total» porque el «sistema» del que disponían «no permitía hacer un filtrado por fechas».

