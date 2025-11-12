Suscribete a
Los peritos de la UCO cercan a García Ortiz: sus borrados fueron «voluntarios» y admitió que «destruyó» su teléfono móvil

Once agentes de la unidad declaran ante el tribunal, tres como peritos y ratifican los contenidos en sus informes que apuntaban al fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo
Nati Villanueva y Carmen Lucas-Torres

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto cerco a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo y en el que se le acusa de un delito de ... revelación de secretos por la divulgación de datos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Once agentes, tres como peritos, han declarado y han ratificado sus informaciones sobre que el fiscal general borró sus Whatsapp y correos personales y lo hizo de manera «voluntaria» y «no accidental».

