La espantada de Sánchez en el Palacio Real descafeína la recepción del 12-O

Tras los abucheos a Pedro Sánchez durante el desfile militar de este 12 de octubre, los Reyes y sus hijas recibieron este domingo en el Palacio Real a las principales autoridades del Estado en la tradicional recepción del 12 de octubre. Una vez finalizados ... los saludos a la Familia Real en el Salón del Trono, cuando los periodistas se disponían a buscar al presidente del Gobierno para un primer corrillo con él, Pedro Sánchez ya se había ido. Fue la primera ocasión en la que el jefe del Ejecutivo se ausenta de los tradicionales corrillos en los salones del Palacio Real.

Y, aunque desde el Palacio de la Moncloa lo achacaron en un inicio a que Sánchez tenía que irse a Egipto para estar presente en la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, lo cierto es que su avión a El Cairo no saldrá hasta mañana a primera hora de la mañana. El ministro Óscar Puente, por su parte, excusó al presidente diciendo que «quería comer con su familia». La mayoría de ministros socialistas, incluida María Jesús Montero, también escaparon. Fue, con diferencia, el año con más marchas tempranas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí estuvo en los tradicionales corrillos, ocupando el espacio del resto, más aún teniendo en cuenta que Santiago Abascal no acudió, y aprovechó para insistir en el «despiste en política exterior» del Gobierno en la última semana.

Primero, «aprobando un embargo de armas a Israel minutos antes de que empezara el plan de paz». «Pasar del no a la guerra al no a la paz es muy sorprendente», ironizó. Para Feijóo el Gobierno «ha quedado fuera de juego en política exterior» desde hace tiempo, reconociendo preocupación por las últimas palabras de Donald Trump que amagó con la idea de que España debería salir de la OTAN. Y, en último lugar, el dirigente conservador fue muy duro por el silencio del Ejecutivo ante el Nobel de la Paz, que ha recaído en la opositora venezolana María Corina Machado.

«A nosotros nos costó convencer al PP europeo y al Parlamento para que considerara a Edmundo González como presidente electo. El espaldarazo del Nobel ha sido clave para entender que la verdad puede vender a la mentira», afirmó, volviendo a cargar contra el silencio del presidente, y señalando también a José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la ausencia de Abascal, Feijóo también aseguró que hasta ahora a la recepción del 12-O «solo faltaban Bildu y los independentistas», dejando claro que será el líder de Vox «quien tenga que explicarlo». «Yo solo digo eso», remató.

La cita, que cada año reúne a más de mil invitados –entre ministros, líderes de la oposición, embajadores y representantes de todos los poderes del Estado–, se convirtió esta vez en un termómetro del desgaste del Gobierno y en el escenario donde la Monarquía ha vuelto a ejercer su papel de equilibrio.