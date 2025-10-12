Suscribete a
Israel y el vicepresidente de EE.UU. aseguran estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes
12-O
Pedro Sánchez da plantón a la prensa en el Palacio Real y se marcha sin hacer el tradicional corrillo

La espantada de Sánchez en el Palacio Real descafeína la recepción del 12-O

El presidente se marcha tras el saludo oficial y evita a la prensa. Feijóo ocupa el espacio también por el plantón de Abascal

Pedro Sánchez vuelve a limitar su exhibición pública, pero no evita los habituales abucheos en el desfile de la Fiesta Nacional

El rey Felipe VI saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El rey Felipe VI saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Paloma Esteban y Angie Calero

Tras los abucheos a Pedro Sánchez durante el desfile militar de este 12 de octubre, los Reyes y sus hijas recibieron este domingo en el Palacio Real a las principales autoridades del Estado en la tradicional recepción del 12 de octubre. Una vez finalizados ... los saludos a la Familia Real en el Salón del Trono, cuando los periodistas se disponían a buscar al presidente del Gobierno para un primer corrillo con él, Pedro Sánchez ya se había ido. Fue la primera ocasión en la que el jefe del Ejecutivo se ausenta de los tradicionales corrillos en los salones del Palacio Real.

