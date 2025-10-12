Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los Reyes presiden el besamanos del 12 de Octubre

Madrid en el desfile: aplausos al Rey, abucheos a Sánchez y la atracción del macho legionario Baraka

El desfile sigue siendo una excusa para salir a la calle, mirar aviones y aplaudir con café en la mano

Robles agradece la labor de los militares en el exterior y pide que la bandera española «ondee bien alto»

Israel se cuela en el desfile de la Fiesta Nacional con un lanzamisiles que el Gobierno de Sánchez acaba de cancelar

Baraka, la mascota de la Legión, desfila frente al palco de autoridades
Baraka, la mascota de la Legión, desfila frente al palco de autoridades eFE
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid amaneció medio dormida, con cielo encapotado y un aire frío que anunciaba octubre sin prisa, pero sin pausa. A eso de las nueve ya empezaban a cerrarse las calles entre Atocha y Colón. Policías, vallas, algún motorista despistado y más de una familia que ... apuraba el sueño para coger un buen sitio donde clavarse para no perderse la fiesta. La ciudad, resignada, como lo hace los domingos en Madrid, se preparaba para el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app