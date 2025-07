Pedro Sánchez comparece en el Congreso, en directo: medidas contra la corrupción y última hora hoy

Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados para anunciar medidas contra la corrupción.

«Lo tiene difícil, pero ojalá», ha dicho Rufián en los pasillos del Congreso preguntado sobre si espera que Sánchez les convenza este miércoles. Asimismo, ha afirmado que no han vuelto a hablar con los socialistas.

Yolanda Díaz ha decidido sentarse con el resto de su grupo parlamentario y no en la bancada azul del Gobierno

«Vengo a rendir cuentas, a dar explicaciones como corresponde, a asumir mi responsabilidad y a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder», empieza Sánchez. «Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción conmigo mismo y en quien no debí confiar y de ser un político limpio y con orgullo de quien lidera un partido ejemplar»

«Estoy aquí para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso del Gobierno, para despejar las dudas de los ciudadanos», ha expresado Sánchez, que ha añadido que conoció a Cerdán en 2014. «Santos Cerdán fue una de las personas que me apoyó para ganar esas primarias, otra fue José Luis Ábalos», ha continuado. «Mi error fue confiar en él, confiar en ellos. En ese momento yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra».

«Mi primera reacción ante los rumores sobre Santos Cerdán fue la incredulidad», ha dicho Sánchez, que ha lamentado que se equivocó. Sobre el informe de la UCO ha insistido en que no lo conocían. «Creo que es importante subrayarlo, en mi gobierno no existe la mal llamada policía patriótica»

«Sí quisiera reivindicar el compromiso de mi organización con la abolición de la prostitución», ha expresado Sánchez. El presidente del Gobierno ha vuelto a pedir perdón: «Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán», ha insistido. «El culpable de toda esta situación es quien comete estos delitos, pero yo como persona que los nombró tengo parte de responsabilidad y la asumo». El presidente afirma haber considerado dimitir y convocar elecciones: «En los primeros momentos me pareció la opción más sencilla, para mí y para mi familia, pero después de reflexionar comprendí que tirar la toalla no es una opción. No voy a tirar la toalla y vamos a continuar»

«Para nosotros el Gobierno es un alto honor, pero también una responsabilidad, por la confianza que depositaron en nosotros los ciudadanos, y también una gran oportunidad para mejorar la vida de la gente (...) tenemos un gran proyecto de país, que no podemos abandonar por la saciedad de unos pocos que fueron egoístas, que les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo». Sánchez ha pedido a la oposición que juzguen de forma honesta la labor del Gobierno: «Nuestra hoja de servicios es clara y muy positiva», ha añadido.

«Todavía tenemos que resolver el problema de la corrupción en nuestro país», ha dicho Sánchez, que ha afirmado que en España no existe una corrupción sistémica ni endémica. «Cada día en España se celebran miles de contrataciones públicas y la práctica totalidad cumple escrupulosamente con la ley», ha añadido. «En todo caso, es evidente que esa integridad no es absoluta, que en nuestro país sigue habiendo corruptos y corruptores»

El diputado del Grupo Mixto y exministro socialista, José Luis Ábalos, no ha acudido a la sesión extraordinaria en la que el presidente del Gobierno ofrece explicaciones acerca de los casos de corrupción que cercan al Ejecutivo. Ábalos aparece en el informe de la UCO que explica las supuestas mordidas que tanto él como Santos Cerdán consiguieron con la ayuda de Koldo García, exasesor del exministro.

«Se necesita hacer más (contra la corrupción) y yo como presidente del Gobierno voy a hacer más». Sánchez ha desgranado reformas contra la corrupción «permitirán que tramas como esta no vuelvan a darse en mi partido». El presidente ha anunciado la propuesta de aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción «lo hemos diseñado conjuntamente con la OCDE», ha expresado Sánchez, que ha explicado que contiene 15 medidas y que ha sido elaborado en el último mes, desde que salió el caso de Santos Cerdán.

El presidente ha hablado también de la protección a los denunciantes de casos de corrupción. «A los denunciantes se les protege y se les respalda», ha expresado. Así, ha indicado que en la nueva ley de enjuiciamiento criminal se va a garantizar al denunciante esa protección. «Nuestra lucha contra la corrupción no puede basarse en rumores, pero tampoco puede permitirse que informaciones valiosas se pierdan en los pasillos»

«Las noticias que hemos conocido estos días son un jarro de agua fría. La corrupción no puede tener cabida en ningún lado del tablero, pero mucho menos entre progresistas. La corrupción es una afrenta a quienes han luchado y luchan por una sociedad más limpia. Los progresistas no nos escondemos, ante los problemas damos respuestas, ofrecemos soluciones y superamos esos desafíos. durante estos siete años hemos superado desafíos que parecían imposibles... ahora no va a ser distinto, vamos a superar la crisis de corrpución. La confianza se recupera con acción y con coherencia, no dando pasos a un lado»

«No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido. Ha sostenido una gran mentira, no vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo», ha dicho Feijóo. «Hoy sabemos que la corrupción fue el origen de todo: de su llegada al PSOE, de la moción de censura yd e su gobierno».

«Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas, eligió a personas correctas para hacer cosas equivocadas», ha dicho Feijóo. «Venían ustedes corrompidos. ¿Cómo pudo pasarle esto a usted? Lo controla todo y lo más importante, se le escapa. ¡Pobre hombre!»