Un patrullero de la Armada interviene en el Estrecho ante una nueva intromisión de la Royal Navy en aguas de Ceuta

Russian tanker General Skobelev shadowed by 🇪🇸@Armada_esp SPS Isla de Leon and @RNGibSqn

HMS Dagger eastbound in the Strait of Gibraltar today. - April 17, 2025@NavyLookout @Capt_Navy @YorukIsik @UKForcesTracker pic.twitter.com/YVDC4RoNMV