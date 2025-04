José García Margallo: «Picardo está ganando, una a una, todas las batallas en Gibraltar»

José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944) es una de las voces más autorizadas para hablar sobre Gibraltar, discutir sobre su situación jurídica y la hoja de ruta con la que España debería afrontar la negociación con Reino Unido sobre el nuevo Tratado tras el ... Brexit. Después del nuevo desafío de Fabián Picardo se reafirma en el plan que puso en marcha cuando estaba en el gobierno de Mariano Rajoy: «Reclamar la cosoberanía de Gibraltar bajo el principio de integridad territorial».

-Exteriores ha comunicado a Bruselas el nuevo plan de invasión de aguas.

-Bruselas puede exigir que se cumpla el ordenamiento comunitario y si no se cumple acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero eso es papel mojado. Mientras no se resuelva el tema de la soberanía no se resolverá ninguno de los problemas pendientes y Picardo seguirá abusando de su posición. Gibraltar tiene importancia porque supone aceptar el incumplimiento de la legislación internacional que le concede a España la recuperación de la soberanía por el principio de integridad territorial. En Ucrania estamos defendiendo la aplicación de la legislación internacional y sin embargo estamos aceptando que la legislación internacional no se cumpla en España. Lo que se ha hecho es renunciar a la cosoberanía.

-El principal escollo para la cosoberanía es que Reino Unido no quiere.

- Claro, pero el problema no es lo que quiera la otra parte. El problema es lo que quiere España amparado, insisto, por la legalidad internacional. Ellos pueden decir «oiga, nosotros queremos esto». Pero la ley está de nuestra parte y nosotros tenemos que decir que queremos que se cumpla la ley internacional, ése es el gran tema. El único acuerdo que se ha firmado después del Tratado es un acuerdo que reconoce a Gibraltar el derecho a tener un régimen fiscal absolutamente discriminatorio y contrario a las normas fiscales de la UE. Mantener un territorio en las puertas de la UE que pueda ser sede de sociedades que operan en todo el mundo sin pagar impuestos es una distorsión, una discriminación en el mercado interior que perjudica especialmente a la zona limítrofe, que es la española. ¿Qué empresas se van a establecer en el Campo de Gibraltar pagando impuestos, si pueden tener el mismo acceso al mercado interior estableciéndose en Gibraltar sin pagar impuestos?

-El ministro principal de Gibraltar está crecido...

-Picardo sostiene, y cree con razón, que ha ganado una a una todas las batallas que se han planteado, y va a seguir haciendo lo que ha hecho siempre: infringir toda la legislación internacional, lo que crea un verdadero problema medioambiental y una disputa sobre las aguas. Los españoles decimos que son españolas, ellos sostienen que son británicas y, por tanto, el control sobre el cumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión Europea está también en disputa.

-¿Ha sido el Brexit una oportunidad perdida para cambiar esto?

-España tenía a su favor la legalidad internacional y una oportunidad de oro para hacerla valer con ocasión del Brexit. Tras la Segunda Guerra Mundial, Gibraltar entra dentro de los territorios sujetos a descolonización y Naciones Unidas especifica que esa descolonización tiene que hacerse primando el principio de integridad territorial. Es decir, con la recuperación de la soberanía española. Después, entramos en el conjunto de normas que regulan la Comunidad Económica Europea y la Unión Europea. Y aquí se establece que se aplicará a Gibraltar la legislación comunitaria y su acceso al mercado interior porque un país miembro lleva las relaciones exteriores. Este país, es el Reino Unido. En el momento en que sale de la UE, sale también a Gibraltar se produce algo muy importante que es el derecho de veto de España sobre cualquier acuerdo de la Unión Europea con Reino Unido sobre Gibraltar. Esto nos daba todas las cartas de la baraja.

-¿Cómo se plasmaría en la práctica esa idea de la cosoberanía?

-En el Ministerio rescatamos esa idea que ya habían puesto en marcha el expresidente José María Aznar y el primer ministro británico Tony Blair. La soberanía se aplicaría sobre tres competencias: relaciones exteriores, competencias en materia de inmigración y competencias en materia de defensa. Ésta última cobra especial importancia en un momento geopolítico como el actual, porque hubiese permitido hacer una base conjunta con Rota, obviando las dificultades que en este momento impiden que eso se desarrolle con normalidad: las aguas y el espacio aéreo. Y además, un autogobierno para todas las demás materias, doble nacionalidad hispano-británica y una zona económica especial a aplicar a las zonas circundantes.