Paloma Biglino Campos recibe el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio

Paloma Biglino Campos ha recibido este jueves el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio por su larga trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española en la edición número 31 de este prestigioso premio. Entre las 39 candidaturas presentadas ... este año, el jurado eligió a Biglino, catedrática emérita de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, «por su amplia dedicación a la docencia, especialmente en el ámbito del derecho constitucional, tanto a nivel nacional como internacional». El premio fue entregado por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Durante su intervención, Biglino destacó la importancia de defender los «valores constitucionales» y recordó que ningún derecho es «ilimitado». Al acto asistieron, además de Conde-Pumpido, el presidente de Pelayo, Francisco Lara Martín, y el presidente del jurado, Tomás de la Quadra-Salcedo. También ha destacado la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, Carmen Calvo y Enriqueta Chicano, respectivamente, y el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Cuando se anunció la premiada en junio, De la Quadra-Salcedo destacó sobre su elección que «consolida aún más los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas, como los valores que, desde la universidad, la sociedad, la empresa, las instituciones judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la comunidad».

Biglino, además de catedrática emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid (UVa), es miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. A lo largo de su carrera, fue decana de la Facultad de Derecho de la UVa, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno, miembro nato del Consejo de Estado y miembro de la Junta Electoral Central entre 2004-2008 y 2012-2017. Además, ha escrito o coordinado 15 libros y publicado más de 150 artículos.