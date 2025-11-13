Suscribete a
Paloma Biglino Campos recibe el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio

La galardonada es catedrática emérita de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid

Paloma Biglino recibe el premio de manos del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
Paloma Biglino recibe el premio de manos del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido

ABC

Madrid

Paloma Biglino Campos ha recibido este jueves el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio por su larga trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española en la edición número 31 de este prestigioso premio. Entre las 39 candidaturas presentadas ... este año, el jurado eligió a Biglino, catedrática emérita de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, «por su amplia dedicación a la docencia, especialmente en el ámbito del derecho constitucional, tanto a nivel nacional como internacional». El premio fue entregado por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

