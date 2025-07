Sólo 14 de los 504 institutos vascos imparten el programa sobre ETA

El día 10 del pasado mes de abril, el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Baracaldo acogió un evento extraordinario, por poco común, impulsado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Cerca de 450 alumnos de secundaria acudían a una charla ... sobre la ponencia 'Oldartzen' (considerada la hoja de ruta en la estrategia de socialización del sufrimiento de ETA) donde participó, entre otras personas Sara Buesa, la hija del vicelendakari Fernando Buesa, asesinado por los terroristas junto a su escolta, Jorge Díez, mediante un coche bomba colocado cerca de su casa en Vitoria. Entre lágrimas, revivió el atentado cometido el 22 de febrero del año 2000, negándose después a poner el contador a cero: «En el entorno de quienes justificaron el asesinato de mi padre hay cosas pendientes».

Durante el coloquio no apareció el nombre de ningún dirigente de la izquierda aberzale, entre quienes figuran numerosos ex integrantes de ETA como Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu. En el pabellón del BEC, donde menos de un mes después de este acto se celebró un homenaje a los payasos proetarras 'Pirritx y Porrotx' (promovido por Sare y al que acudieron miles de familias con sus niños pequeños), los adolescentes se preguntaban «quiénes habían sido los culpables» de las atrocidades que acababan de ver en vídeo y escuchar en boca de las víctimas. Al terminar, algunos confesaban haber sentido un «golpe de realidad», pues sólo habían tratado la historia de la banda terrorista -que mató a 853 personas (575 de ellas en el País Vasco, según datos del ministerio del Interior)- con un «proyecto» en clase.

Entre las iniciativas que tratan de paliar el «vacío» sobre este periodo en la enseñanza obligatoria del País Vasco figura Herenegun (anteayer, por su traducción en euskera). Una unidad didáctica, con escaso seguimiento, que maneja el Instituto gogora de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Está dedicada a abordar esa «memoria traumática», que ubica entre 1960 y 2018, de forma complementaria en la asignatura de Geografía e Historia en 4º de la ESO y en la de Historia de España y el País Vasco que se imparte en 2º de Bachillerato. Como ya contó este periódico, la historia de ETA no se aborda de forma troncal en la educación vasca. Realidad que han tratado de revertir algunos partidos llevando numerosas iniciativas al Parlamento vasco. Una de las últimas, en forma de proposición no de ley, decayó en marzo de este año, contando únicamente con los votos a favor del Partido Popular además de Vox, que fue quien registró la petición en la Cámara.

«Distintas memorias»

Herenegun fue impulsada como medida ante este déficit, durante el Gobierno de coalición del PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) liderado por Íñigo Ukullu, en 2018 y entre críticas de las víctimas del terrorismo, pues entendían que el contenido avalaba la «teoría del conflicto» defendida por el entorno de la banda terrorista y la izquierda aberzale. Esto provocó diversas revisiones mientras se encontraba en «fase de pilotaje», hasta asentarse en un conjunto de 5 vídeos y 5 cuadernos que hoy son públicos en la web de gogora. En el texto de presentación, que insiste en la «pluralidad de miradas» para abordar la cuestión, plantea la «alta complejidad» de hacerlo académicamente, puesto que «conviven distintas memorias», «chocan los diagnósticos sobre las responsabilidades de la culpa, dolor y sufrimiento padecidos y hay diferentes lecturas sobre causas y génesis».

Dicha « fase de pilotaje» se hizo durante los cursos 2021-2022 y 2022-2023, en la que participaron un total de 20 centros, llegando a 2.454 alumnos. Tal y como figura en una respuesta parlamentaria reciente de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, una vez terminó dicha etapa, y a falta del dato definitivo para 2024-2025, desde entonces «al menos» 14 centros han seguido trabajando con dicha unidad didáctica. De acuerdo con los datos del Departamento de Educación del Gobierno autonómico, en el País Vasco había registrados para el periodo 2023-2024 un total de 504 centros (públicos y privados, a todos ellos se dirige Herenegun) en los que se impartía la enseñanza secundaria. Esto significa que la iniciativa ha llegado desde que empezó a caminar únicamente al 2,8% de los institutos que componen la red vasca.

Se mantienen en secreto

Según explican desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, son los propios centros educativos quienes deciden incorporar la unidad didáctica. Estos se ponen en contacto con el instituto gogora, que una vez recibe la solicitud trabaja directamente con los profesores decididos a impartir los contenidos, ejerciendo una suerte de asesoramiento. Consultados sobre cuáles son esos 14 institutos que han seguido adelante con la iniciativa trasladan que no pueden proporcionar esa información a petición de los propios centros docentes, al no querer verse «en el foco» y para que no parezca que lo suyo se trata de algo «excepcional».

Más allá de este dato que facilita el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, en la contestación parlamentaria a la diputada de EH Bildu, Eraitz Saez de Egilaz, especifican que sumando a los alumnos participantes en la primera fase de pruebas los del curso 2023-2024, habrían accedido a los materiales 4.146 adolescentes. Un 2,4% del total, al haber en ese periodo 171.322 estudiantes matriculados en este nivel. Unas cifras que evitan valorar como positivas, aunque sí recuerdan que es un asunto que ha «costado mucho de arrancar» y que estaría ganando interés en los últimos tiempos. De hecho, adjuntan algunas líneas de la evaluación de Herenegun, tras el análisis de la experiencia en los primeros centros participantes. Tanto en el caso de los alumnos como de los profesores.

Siempre según la información remitida por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos a EH Bildu, los primeros explican que Herenegun les ayuda a poner en perspectiva las «distintas violencias» que ha sufrido el País Vasco desde los años 60. Además, los alumnos habrían manifestado «mucho interés» por la temática. Habiéndoles causado «impacto», sobre todo, al trabajar al mismo tiempo el modulo educativo Adi-Adian (prestar atención, en euskera), que lleva el testimonio directo de las víctimas a las aulas. Precisamente ese fue uno de los requerimientos que hicieron los estudiantes presentes en el BEC al Gobierno vasco. «Un enfoque emocional sobre lo que pasó ayuda más a comprender», dijo uno de ellos dirigiéndose directamente desde el escenario a la consejera María Jesús San José.

En cuanto a los profesores, expresan la necesidad de trabajar el tema en clase, aunque se quejan de las dificultades de hacerlo en 2º de Bachiller, al coincidir con la preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Este es uno de los debates que tiene abiertos María Jesús San José. Decidir o no incorporarlo como materia curricular en el curso, permitiendo que se pregunte por ETA en el examen de la PAU. En esa línea, en la evaluación que los docentes hacen de Henerengun, habrían reclamado simplificar los vídeos, algo que también piden los alumnos, ya que «contienen demasiada información que los alumnos desconocen, lo que exige un trabajo añadido de contextualización». Cada uno de los cinco cortes audiovisuales tiene una duración aproximada de 20 minutos, que ya fue reducida cuando se hizo la adaptación del documental 'Las huellas perdidas', de donde parte el contenido.