presos de eta

Sare domina las fiestas del País Vasco mientras avanza el vaciado de las cárceles

La asociación mayoritaria de apoyo a los presos de ETA volverá a recorrer las calles de Bilbao este viernes si la Audiencia Nacional no pone impedimento

La Audiencia Nacional pide informes a la Policía antes de decidir si prohíbe una marcha del colectivo de presos de ETA

La red de apoyo a los presos de ETA Sare celebra su habitual manifestación durante las fiestas de la Semana Grande de San Sebastián.
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

Este viernes, si no pone impedimento la Audiencia Nacional, Sare volverá a recorrer las calles de Bilbao en plena Semana Grande de la capital vizcaína. La asociación mayoritaria de apoyo a los presos de ETA y afín a EH Bildu, insiste en reclamar la « ... vuelta a casa de los presos, huidos y deportados» como un logro de «toda la sociedad», al mismo tiempo que ve como sus peticiones avanzan mes a mes.

