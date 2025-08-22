Sare domina las fiestas del País Vasco mientras avanza el vaciado de las cárceles

Este viernes, si no pone impedimento la Audiencia Nacional, Sare volverá a recorrer las calles de Bilbao en plena Semana Grande de la capital vizcaína. La asociación mayoritaria de apoyo a los presos de ETA y afín a EH Bildu, insiste en reclamar la « ... vuelta a casa de los presos, huidos y deportados» como un logro de «toda la sociedad», al mismo tiempo que ve como sus peticiones avanzan mes a mes.

El agosto pasado en estas mismas fechas, Sare llevó a cabo una manifestación similar en Bilbao en la que «brindó» por los etarras encarcelados. Recontaba más de 140 miembros de la banda terrorista. En su balance del mes de abril, menos de un año después en el que se han sucedido los terceros grados, las libertades condicionales y por cumplimiento de pena; pedía la excarcelación de todos aquellos que cumplieran condena en régimen cerrado. Según sus cuentas, 58 personas.

Desde entonces al menos otros siete etarras habrían accedido al tercer grado (dos de ellos recurridos) autorizado por el Gobierno vasco, de acuerdo con el Observatorio Penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). El último de ellos, el de Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado por el asesinato del peluquero militar Domingo Puente Marín en Granada en 1997 y por el del sargento del Ejército de Tierra Miguel Ángel Ayllón Díaz-González en Córdoba en 1996, así como por herir a cerca de veinte personas en esos atentados. Un paso al régimen de semilibertad que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), como tantos otros, denunció como «fraudulento» al entender que no se ha arrepentido de sus crímenes.

Esta dinámica no frena el número de actos de Sare, que se extienden con la llegada del verano y las fiestas populares por todo el País Vasco. En la Semana Grande de Bilbao, la cartelería de Etxerat (colectivo satélite de Sare que reclama la vuelta a casa de los presos), que replica el diseño del de la propia festividad, está presente en todo el recinto festivo junto a la de otros grupos que también piden la «amnistía» para los etarras. Además, como en la mayoría de municipios donde hay fiestas patronales, cuenta con su propia caseta, la de 'Txori Barrote', donde se exhiben los nombres de los presos. También ofrece comidas «a favor» de los etarras.