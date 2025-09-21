Una madrileña reflexiona sobre su nueva vida en el País Vasco: «Todo va a otro ritmo»

En España es muy habitual que, llegada la etapa universitaria o los primeros años de juventud, muchos jóvenes de provincias se trasladen a vivir a Madrid. Sin embargo, no es tan común que ocurra al revés, por lo que cuando alguien comparte esta experiencia en redes sociales puede generar mucho interés.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Rebeca Alfayat, una joven madrileña que actualmente reside en el País Vasco y que utiliza sus redes para mostrar cómo es su vida lejos de la capital. En uno de sus últimos vídeos ha reflexionado sobre las diferencias que ha encontrado entre ambos lugares y lo que está aprendiendo.

«Quiero transmitirle a mi gente de Madrid las cosas que estoy aprendiendo de vivir en lo que llamamos aquí el norte. Ya que estoy viviendo en Euskadi», explica Alfayat al inicio de la grabación. Uno de los aspectos que más destaca la joven es la relación con la naturaleza que ha encontrado en Euskadi. Cuenta que tener el monte y la playa tan cerca le está ayudando a reconectar con «las cosas sencillas y perfectas que tiene la vida».

«Siento que en Madrid vamos muy rápido«

El contraste entre estilos de vida es otro de los puntos que subraya. «Siento que en Madrid vamos muy rápido con todo y aquí me siento como si fuera domingo todos los días. Todo va a otro ritmo y en la calle se respira más calma», relata.

En su reflexión también entran en juego las prioridades de cada lugar. Asegura que en Euskadi ha percibido más naturalidad en las personas, menos obsesión con la imagen y menos necesidad de estar constantemente pendientes de los planes sociales.

Finalmente, Alfayat asegura que la experiencia le está resultando enriquecedora. «Estoy aprendiendo otras culturas y dejándome abrazar por la gente de allí», confiesa. Aunque insiste en que sigue amando Madrid, reconoce que necesitaba reconectar con otro estilo de vida.