Hallan el cadáver de una mujer de una mujer de 88 años flotando en la ría de Barakaldo

La Policía Municipal de Barakaldo ha hallado el cadáver de una mujer de 88 años en las aguas de la ría en la zona de Urban Galindo de la localidad a primera hora de la tarde de este lunes, según ha confirmado una portavoz del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco al periódico 'El Correo'.

Un paseante ha llamado al teléfono de emergencia 112 en torno a las 16.50 horas al ver en el cauce de la ría lo que creía que era el cuerpo de una mujer, boca abajo, a la altura de la calle Francobelga.

Noticia Relacionada Mueren un hombre y su hija al estrellarse su ultraligero en Italia ABC El fallecido es un controlador aéreo de 49 años, mientras que la joven tiene 18

Tras el aviso, al lugar ha acudido la Policía Municipal de Barakaldo en motos y coches patrulla, así como unidades de Seguridad Ciudadana de la comisaría de la Ertzaintza en Sestao, Cruz Roja y Bomberos.

De momento, no se conocen las circunstancias en las que la persona ha podido precipitarse a la ría. La autopsia se practicará en el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML) de Bilbao en busca de las causas de la muerte.