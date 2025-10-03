La Fiscalía recurre el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra 'Gadafi'

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido recientemente por el Gobierno vasco al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', que acumula penas 1.123 años años de prisión por «hechos de extrema gravedad» como el asesinato del niño de dos años Fabio Moreno. Según han informado fuentes del Ministerio Público a EP, el fiscal Carlos García Berro ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra el acuerdo de la Consejería vasca de Justicia y Derechos Humanos, que dirige la socialista María Jesús San José.

La noticia se conoció después de denunciarlo el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que tachó en el día de ayer esta progresión de grado como «fraudulenta», al entender que no existe arrepentimiento por parte del antiguo miembro de la banda terrorista y mantener vinculación con la izquierda aberzale. Concretamente, a través de la militancia de su hija en «el lobby pro-excarcelación de etarras» Sare, y de la aparición de esta en conferencias políticas promovidas por Etxerat y Sare, donde se le califica «explícitamente como preso político».

Por su parte, el fiscal señala que «es cierto que el interno muestra una evolución muy favorable en el tratamiento penitenciario», pero precisa que también lo es que, «aún cuando se hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena de 30 años, la suma total de las penas impuestas es de 1.123 años, 43 meses y 10 días de prisión y los hechos objeto de condena de extrema gravedad». Así, según las mismas fuentes, García Berro ha exigido «una valoración individualizada, no solo en atención a los derechos del afectado, sino también desde una perspectiva de justicia material».

Antes de la progresión de grado, que pide anular la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 'Gadafi' ya se encontraba en el grupo de presos de la banda terrorista que, pese a no acceder al régimen de semilibertad, contaban con permisos penitenciarios. Todo ello, a través de la aplicación la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a reclusos en segundo grado acceder a beneficios propios del tercer grado, como salidas diarias o más permisos. Entre los 17 beneficiarios se encuentran antiguos jefes de la organización terrorista como José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri', además de Juan Carlos Iglesias Chouzas.