La Fiscalía archiva por ser «inimputables» la investigación a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a otra niña de 6 en Vitoria

El Ministerio Público confirma que ha mantenido un procedimiento abierto y el posterior archivo de las actuaciones penales

Imagen de archivo de dos menores de edad sentados en un parque ABC
Gerard Bono

Gerard Bono

Bilbao

La Fiscalía del País Vasco ha archivado las actuaciones penales contra dos alumnas de 12 años de un colegio público de Vitoria, a las que investigaba por presuntas agresiones sexuales a otra menor de 6. Tal y como informa hoy 'El Correo', los hechos se ... habrían producido hasta en tres ocasiones en el interior de un colegio público de la capital alavesa. El Ministerio Público abrió una investigación después de que la madre de la menor acudiera a un centro hospitalario y se activase el protocolo por agresiones.

