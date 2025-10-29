La Fiscalía archiva por ser «inimputables» la investigación a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a otra niña de 6 en Vitoria

La Fiscalía del País Vasco ha archivado las actuaciones penales contra dos alumnas de 12 años de un colegio público de Vitoria, a las que investigaba por presuntas agresiones sexuales a otra menor de 6. Tal y como informa hoy 'El Correo', los hechos se ... habrían producido hasta en tres ocasiones en el interior de un colegio público de la capital alavesa. El Ministerio Público abrió una investigación después de que la madre de la menor acudiera a un centro hospitalario y se activase el protocolo por agresiones.

Ahora, fuentes de la Fiscalía confirman la existencia de la investigación y el archivo de la causa, al tratarse de dos personas «inimputables», dado que las presuntas autoras son menores de 14 años. (Noticia en ampliación)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión