Suscribete a
ABC Premium

Cuatro investigados por una presunta agresión sexual a una joven en la carpa universitaria de Pamplona

Los jóvenes se encuentran en dependencias policiales hasta que el juez decida este miércoles. Los hechos ocurrieron en la tarde noche del pasado viernes

Un vehículo de la Policía Local de Pamplona
Un vehículo de la Policía Local de Pamplona ep

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Municipal de Pamplona investiga a cuatro hombres por una presunta agresión sexual a una joven durante la carpa universitaria que se celebró el fin de semana en la ciudad.

La joven interpuso una denuncia por los hechos y la Policía Municipal ha investigado ... a cuatro jóvenes, que se encuentran en dependencias policiales, a la espera de que este miércoles el juez pueda tomar una decisión sobre su situación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app